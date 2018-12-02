ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

C 3 декабря пять автомобильных парковок в Минске стали платными

03.12.2018 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
C 3 декабря пять автомобильных парковок в Минске стали платными
Фото из открытых источников

Как сообщили представители ГУ «Парковки столицы», с 3 декабря в Минске увеличилось число платных автомобильных парковок. На карте появились пять новых подобных точек.

В частности, теперь водителям придется платить за стоянку в зоне парковки по улице Коллекторной (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая), Бобруйской (обе стороны от ул. Ульяновская до ул. Свердлова), Академической (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова) и Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновская).

C 3 декабря пять автомобильных парковок в Минске стали платными Парковка в столице. Где оставить машину и как при этом не разориться

Отметим, что сейчас в Минске насчитывается около 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест. Ожидается, что с 17 декабря платными станут еще пять столичных парковок, а в планах до 2020 года – оборудовать в Минске порядка 25 тыс. платных машино-мест в пределах второго транспортного кольца.

Отметим, что сейчас тарифы на парковку в столице установлены на уровне 1, 2 или 5 рублей за час стоянки в зависимости от месторасположения. К примеру, дороже всего стоит услуга в районе Верхнего города. Оплатить парковку можно с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, а также через платежный терминал или по карте парковки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения коснулись зон парковок на улицах Коллекторной, Бобруйской, Академической, Сурганова и Энгельса.
 
Новости дня
Новости разные
 
С мансардой, до 150 «квадратов». Самые популярные проекты домов в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика