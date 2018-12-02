C 3 декабря пять автомобильных парковок в Минске стали платными

Как сообщили представители ГУ «Парковки столицы», с 3 декабря в Минске увеличилось число платных автомобильных парковок. На карте появились пять новых подобных точек.

В частности, теперь водителям придется платить за стоянку в зоне парковки по улице Коллекторной (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая), Бобруйской (обе стороны от ул. Ульяновская до ул. Свердлова), Академической (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова) и Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновская).

Отметим, что сейчас в Минске насчитывается около 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест. Ожидается, что с 17 декабря платными станут еще пять столичных парковок, а в планах до 2020 года – оборудовать в Минске порядка 25 тыс. платных машино-мест в пределах второго транспортного кольца.

Отметим, что сейчас тарифы на парковку в столице установлены на уровне 1, 2 или 5 рублей за час стоянки в зависимости от месторасположения. К примеру, дороже всего стоит услуга в районе Верхнего города. Оплатить парковку можно с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, а также через платежный терминал или по карте парковки.