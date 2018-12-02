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В Бобруйске в частном доме сгорели два человека

03.12.2018 13:38 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Следователи проводят проверку.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения двух тел мужчин на пожаре в частном доме на улице Глинки в Бобруйске.

"В результате выбытия на место происшествия следователями было установлено, что 2 декабря около 00:20 произошло возгорание деревянного дома. Сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, однако в ходе обследования участка были обнаружены останки обгоревших человеческих тел", - сообщили UDF.BY в пресс-службе УСК по Могилевской области.

В Бобруйске в частном доме сгорели два человека

В ходе осмотра и проведенных мероприятий были установлены личности погибших, которыми оказались 45-летние мужчины без определенного места жительства. Причины нахождения указанных лиц в данном доме будут выясняться следователями в ходе проверки.

По предварительным данным очаг пожара располагался у кровати с матрасом и мог образоваться от непотушенной сигареты. Дом к электричеству подключен не был, имеющиеся две печи не эксплуатировались.

Расследование продолжается.

 
 
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