В Бобруйске в частном доме сгорели два человека

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Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения двух тел мужчин на пожаре в частном доме на улице Глинки в Бобруйске.сообщилив пресс-службе УСК по Могилевской области.В ходе осмотра и проведенных мероприятий были установлены личности погибших, которыми оказались 45-летние мужчины без определенного места жительства. Причины нахождения указанных лиц в данном доме будут выясняться следователями в ходе проверки.По предварительным данным очаг пожара располагался у кровати с матрасом и мог образоваться от непотушенной сигареты. Дом к электричеству подключен не был, имеющиеся две печи не эксплуатировались.Расследование продолжается.