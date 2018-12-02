﻿ С мансардой, до 150 «квадратов». Самые популярные проекты домов в Польше. 21.by
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С мансардой, до 150 «квадратов». Самые популярные проекты домов в Польше

03.12.2018 13:58 — Разное | Tut.by  
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Польское специализированное издание extradom.pl составило рейтинг самых популярных типовых проектов в 2018 году. В тренде одноэтажные дома с мансардой, недорогие в строительстве, энергосберегающие и с гаражом. У нас польские проекты тоже популярны: по ним строят, адаптируя под наши реалии.

Популярностью в этом году пользовались дома с мансардой площадью 100−150 м². Их самым большим преимуществом является четкая и удобная внутренняя планировка: на первом этаже находится планируемая жилая площадь, а на мансарде — зона отдыха. Это решение обеспечивает всем членам семьи полный комфорт. Впрочем, проекты одноэтажных домов стоят на втором месте по полярности — их часто покупают семьи с маленькими детьми.

Отметим, что в рейтинге нет ни одного проекта с подвалом — польские частные застройщики отказываются от них. А вот несколько санузлов в доме — это, похоже, уже правило.

Noelia BIS 2M, 130 м2


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Красивый дом с традиционной формой в современном стиле. Разработан для семьи из четырех человек. В доме есть гараж на один автомобиль. На первом этаже запланирована открытая дневная зона, состоящая из гостиной с выходом на террасу, кухня с кладовой и санузел. На мансарде 4 спальни и большая ванная комната.

Marsala Mała, 117,7 м2


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Компактный одноэтажный дом с мансардой и гаражом. Отвечает ожиданиям семьи из четырех человек, которые ценят комфорт и энергоэффективность. Сердце дома — просторная гостиная, в которой камин был спроектирован впечатляющим образом. Рядом с ним есть столовая и кухня с кладовой. На мансарде 4 спальни и ванная комната.

BW-36, 99,1 м²


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Одноэтажный дом с мансардой и гаражом. Дом имеет простую форму и двускатную крышу. Такая конструкция означает, что стоимость строительства не будет высокой. На первом этаже есть просторная гостиная-столовая, кухня с кладовой, санузел. На мансарде две спальни, ванная комната, гардероб.

Murator M106, 103,3 м2


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Красивый и функциональный одноэтажный дом с гаражом. Он был спроектирован таким образом, что в нем с комфортом может жить семья из четырех человек.

В доме просторная гостиная со столовой, кухня и кладовая, гостевой санузел, три спальни, ванная комната.

Artus, 136,8 m²


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Одноэтажный дом с гаражом на две машины. Внутренняя планировка функционально разделена на две части. В первой — открытая дневная зона, в которой расположены кухня и гостиная со столовой, гостевой санузел. Вторая часть дома более уединенная: три спальни и большая ванная комната. Обратите внимание, что у каждой из комнат есть свой гардероб, а родительская спальня имеет отдельную ванную комнату.

Torino, 165,3 м2


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Красивый и современный одноэтажный дом с мансардой и гаражом. Отвечает ожиданиям семьи из четырех человек, которые ценят комфорт и энергоэффективность.

Сердце дома — просторная гостиная-столовая и кухня с кладовой. На первом этаже предусмотрена гостевая комната. На мансарде три спальни, в том числе главная с гардеробом, и ванная комната.

Ewa A, 117 м2


Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Фото: extradom.pl

Компактный дом для небольшой семьи с гаражом на один автомобиль. На первом этаже запланирована открытая дневная зона, состоящая из гостиной с выходом на террасу, а также кухни с кладовой. На мансарде три спальни и большая ванная комната. Это один из самых недорогих в строительстве проектов.

 
 
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Рейтинг самых популярных польских типовых проектов в 2018 году.
 
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