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Тренер по отношениям объясняет, какие уроки бокса пригодятся в любви

03.12.2018 13:51 — Разное | Tut.by  
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Коуч по знакомствам (и боксер-любитель) Мэтью Хасси объяснил Shape.com, какие правила бокса помогают строить романтические отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Hussey (@thematthewhussey) on Nov 4, 2018 at 5:01am PST

Не раздумывайте слишком долго

Сомневаться перед тем, как ударишь, на ринге — обычное дело. На то есть две причины: в этот момент могут ударить вас и вы никогда не можете быть на сто процентов уверены, что ударите верно. То же в отношениях, говорит Хасси: «Мы тратим так много времени в попытках понять, правильно ли поступаем! Но правда в том, что вы многому научитесь, нанося удары и наблюдая, насколько они приближают вас к цели».

Задаваясь вопросами в духе «а что, если бы…», нужно не забывать двигаться вперед: «Я всегда говорю клиентам, что анализировать ситуацию слишком долго — то же, что сидеть в неподвижной машине и размышлять, какой поворот приведет вас к концу улицы». Не получится найти ответы на важные вопросы, оставаясь на месте.

Когда дело касается любви и поиска «того самого» человека, нужно рисковать: «Удары могут быть неидеальными, но они ваши. Каждый — это возможность стать лучше и сильнее в другой раз. Страх и недостижимые идеалы в сознании тормозят нас на пути вперед, но двигаться придется, если вы хотите получить то, что вам нужно».

Празднуйте удары, которые вы получаете

Бокс — это не только о том, как сильно вы можете ударить. Но и о том, как много ударов можете вынести, не сдаваясь. «Обжигаться в отношениях — это часть жизни. Да, когда тот, кого любишь, разбивает тебе сердце, остается шрам — но и опыт, благодаря которому ты растешь как личность. То, как вы справляетесь с болью, может научить многому». Как и в боксе, в жизни за каждым перенесенным ударом может открыться новая возможность.

Убейте свое эго

Важные моменты в боксе — то, как вы относитесь к происходящему и как держите себя в руках. Против вас на ринге может сыграть ваше эго — а оно есть у каждого.

«Не получится строить отношения лишь вокруг себя. Когда важный для вас человек не прикладывает достаточно усилий, не дает то, что нужно, а вы решаете отвечать тем же, потому что вам обидно, — вы уже проиграли».

Эго не умеет строить отношения, оно манипулирует любовью. Чтобы защитить себя, выбирает путь споров, сарказма, разочарования, пассивной агрессии, вины и обиды среди всех вариантов.

Что можно сделать? Помнить, что и вы не всегда правы. «Вам также нужно узнать, что вы не можете — и не должны чувствовать себя обязанными — быть всегда лучше других. Чем скорее вы это сделаете, тем скорее сможете исправить и улучшить свои отношения».

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Коуч по знакомствам (и боксер-любитель) Мэтью Хасси объяснил изданию Shape.com, какие правила бокса помогают строить романтические отношения.
 
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