МАРТ отрегулирует цены на мясо





В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что до конца 2018 года планируется завершить работу по ценовому регулированию мясной продукции.

Сегодня отмечается непрерывный рост цен на мясо в Беларуси. К примеру, в октябре цены на мясную продукцию в стране выросли порядка на 10%.

МАРТ продолжает отслеживать стоимость товаров, растущих в цене. Помимо мясной продукции ведомство уделяет пристальное внимание ситуации с ценами на птицу.

Глава МАРТ Владимир Колтович отметил, что в Беларуси должны быть приняты меры, предотвращающие рост цен. Обеспечением этих мер должны заняться Министерство сельского хозяйства и продовольствия, региональные власти, а также предприятия.