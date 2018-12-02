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МАРТ отрегулирует цены на мясо

03.12.2018 13:51 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ отрегулирует цены на мясо

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что до конца 2018 года планируется завершить работу по ценовому регулированию мясной продукции.

Сегодня отмечается непрерывный рост цен на мясо в Беларуси. К примеру, в октябре цены на мясную продукцию в стране выросли порядка на 10%.

МАРТ продолжает отслеживать стоимость товаров, растущих в цене. Помимо мясной продукции ведомство уделяет пристальное внимание ситуации с ценами на птицу. 

Глава МАРТ Владимир Колтович отметил, что в Беларуси должны быть приняты меры, предотвращающие рост цен. Обеспечением этих мер должны заняться Министерство сельского хозяйства и продовольствия, региональные власти, а также предприятия.

 
 
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что до конца 2018 года планируется завершить работу по ценовому регулированию мясной продукции.
 
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