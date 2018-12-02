Что волнует кобринчан?

Благоустройство, экология, работа жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройство – эти и другие вопросы нашли своё рассмотрение в ходе личного приёма граждан и «прямой телефонной линии», проведённых председателем Комитета госконтроля Брестской области Дмитрием Баско. В работе приняли участие заместители председателя и руководители структурных подразделений райисполкома, представители предприятий, организаций и служб Кобринщины.



Спектр вопросов оказался довольно широким и охватил самые различные сферы жизнедеятельности кобринчан. Так, один из граждан обратился по поводу шума в квартире, который создаёт холодильное оборудование магазина, находящегося в том же здании. Вопрос был рассмотрен с участием Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии, а также представителя компании-владельца, который сообщил, что оперативно будут устранены причины повышенного уровня шума и приняты меры компенсирующего характера, направленные на обеспечение комфорта граждан и соблюдения санитарных норм и правил. Также соответствующие поручения были даны Кобринскому зональному центру гигиены и эпидемиологии.

Не остались в стороне и вопросы экологии – один из граждан, записавшихся на приём, рассказал о наличии дыма в воздухе от котельной и близлежащих предприятий в районе бывшего военного городка. Как отметил Дмитрий Баско, ситуация требует изучения, надлежащим ли образом работает оборудование котельной – в случае выявления нарушений будут приниматься меры по их устранению.

Сохраняют актуальность вопросы трудоустройства. Так, на «прямую телефонную линию» обратилась жительница Кобринского района, которая попросила помочь устроить на работу её сына. Председатель комитета госконтроля по Брестской области справедливо заметил, что невозможно заставить человека работать, если он сам не хочет трудоустроиться. Проявлять инициативу в поиске работы должен прежде всего сам соискатель. При этом председателю сельисполкома будет предложено встретиться с заявительницей и её сыном на предмет возможных вариантов по трудоустройству, а также постановки на учет в службе занятости.

— Информация, полученная в ходе личного приёма и «прямой телефонной линии», принята к сведению, и будет изучена в ходе контрольных мероприятий, — отметил Дмитрий Баско. – В целом же следует отметить, что на Кобринщине на местах стараются реагировать на обращения граждан и решать проблемы кобринчан. Хотя отдельные элементы формализма необходимо из практики общения с людьми исключать.

Также в ходе приёма прозвучали такие вопросы, как состояние дорожного покрытия во дворах, нарушения при организации производства, заключение договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов. По всем вопросам, поступившим в ходе приёма и «прямой телефонной линии», были даны полные и компетентные ответы. Проблемы, требующие более глубокого изучения, были взяты на контроль для дальнейшего детального рассмотрения.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора: (справа) Дмитрий Баско изучает вопросы кобринчан.