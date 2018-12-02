Лучший страховой агент Белгосстраха живёт в городе Кобрине

У представительства Белгосстраха по Кобринскому району есть все основания встретить свой профессиональный праздник в хорошем настроении. Уходящий год порадовал высокими показателями, а кобринчанка Наталья Павлючик завоевала первое место и звание «Лучший страховой агент области» на IV областном конкурсе профессионального мастерства среди страховых агентов представительств Белгосстраха на звание «Лучший по профессии», который прошёл в Бресте 15-16 ноября. В конкурсе принимали участие 24 агента со всей Брестской области.

— Тех, кто застраховался и пережил страховой случай, в пользе страхования повторно убеждать не приходится, — рассказывает директор представительства Белгосстраха по Кобринскому району Инна Демянчук. – Качественное урегулирование убытков – основа нашей работы. И с этой задачей специалисты представительства справляются достойно — за январь- октябрь 2018 года выплаты страхового возмещения по имущественным видам страхования (добровольное страхование строений, домашнего имущества, квартир, животных, добровольное комплексное страхование, обязательное страхование строений) составили 258 тыс. рублей по 618 страховым случаям.





Как отмечает Инна Николаевна, за каждой этой цифрой стоят люди – инициативные и добросовестные сотрудники представительства, которые были и остаются здесь главной ценностью. Высокий уровень страхового обслуживания наглядно подтвердил областной конкурс профессионального мастерства, который проводился в три этапа. Первый проходил непосредственно на рабочих местах, а критерием отбора являлось выполнение основных и дополнительных показателей. В ходе второго этапа его участникам необходимо было продемонстрировать профессиональные знания, представить свою профессию и заполнить страховой полис по определённому виду страхования. По итогам конкурса сотрудники представительства по Кобринскому району привезли сразу три диплома, два из которых – диплом победителя конкурса и победу в номинации «Самый широкий спектр страховых услуг» — завоевала Наталья Павлючик, а диплом победителя в номинации «Страховой агент – это призвание» – Светлана Роо.







Страховой агент – один из немногих, кто может обеспечить защиту и спокойствие в завтрашнем дне. С этой установкой Наталья Павлючик и работает уже 19 лет, не только с гражданами, но и с предприятиями города, постоянно наращивая клиентскую базу. Профессионал своего дела, ответственный работник и просто душевный человек, который всегда открыт для общения – именно так отзываются о ней коллеги. За время своей работы в страховании она заслужила огромный авторитет не только среди коллектива представительства, но и на своем страховом участке. Наталье Павлючик всегда рады жители таких населённых пунктов, как Патрики, Суховчицы, Перки, Пески, Мазури, Ушковица, Островляны, Она уверена, самое главное – это чувствовать настроение людей, понимать их проблемы, уметь найти к каждому индивидуальный подход. Неудивительно, что показатели Натальи Николаевны– одни из самых высоких в представительстве. Ведь для человека, с которым приятно общаться, всегда открыты любые двери.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора: Наталья ПАВЛЮЧИК с дипломом победителя областного конкурса; Светлана Роо с дипломом победителя номинации «Страховой агент – это призвание».