Матч Американской хоккейной лиги между Hershey Bears и Binghamton Devils закончился не только победой хозяев, но и мировым рекордам по плюшевым медведям. Сразу после шайбы местного клуба болельщики начали бросать на лед плюшевые игрушки, которые принесли с собой. Почему фанаты так отреагировали на гол, сколько мишек оказалось на льду арены и что станет со всем этим «плюшевым десантом»?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой рекорд по плюшевым мишкам! На льду во время матча оказались тысячи мягких игрушек Сразу после забитой шайбы болельщики начали бросать медведей на лед. И набросали на мировой рекорд!