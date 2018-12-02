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Мировой рекорд по плюшевым мишкам! На льду во время матча оказались тысячи мягких игрушек

03.12.2018 14:10 — Разное | Tut.by  
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Матч Американской хоккейной лиги между Hershey Bears и Binghamton Devils закончился не только победой хозяев, но и мировым рекордам по плюшевым медведям. Сразу после шайбы местного клуба болельщики начали бросать на лед плюшевые игрушки, которые принесли с собой. Почему фанаты так отреагировали на гол, сколько мишек оказалось на льду арены и что станет со всем этим «плюшевым десантом»?

 
 
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Сразу после забитой шайбы болельщики начали бросать медведей на лед. И набросали на мировой рекорд!
 
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