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На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

03.12.2018 13:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пути повышения эффективности работы госпредприятий стали одной из главных тем совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, прежде всего, о предприятиях, обслуживающих АПК, которые рассчитывают на господдержку в размере полумиллиарда рублей.

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Как подчеркнул в начале разговора Президент, ещё в мае был установлен чёткий порядок. А это значит, что просьбы о какой-либо финансовой помощи можно вести лишь в том случае, если было сделано всё возможное. Например, изыскали резервы, снизили все виды затрат, установили причину, по которой в организациях сложилась непростая ситуация.

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К тому же возникают сразу несколько вопросов. Во-первых, есть ли кадры, способные эффективно распорядиться бюджетными деньгами. Во-вторых, проведён ли анализ перспектив предприятия. Президент уверен: как бы то ни было, самая важная задача – это обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего, внутри правительства.

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Администрация Президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым.

Каждый докладчик должен не просто проинформировать, а, прежде всего, предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение. 

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Предлагается закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах. Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства.

У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники – это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их.

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Говорили на совещании и об оплате труда работников бюджетных организаций. Обсуждались также проект указа «О государственном социальном страховании» и будущее некоторых наших предприятий. Среди них дрожжевой комбинат в Слуцком районе, который столкнулся с проблемами загрузки производства и продаж, вопросы есть к работе одного из крупнейших производителей текстильной продукции предприятия «Сукно», проблемы экспортных продаж возникли у «Камволя».
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Новости Беларуси. Пути повышения эффективности работы госпредприятий стали одной из главных тем совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости...
 
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