Дождь и гололед ожидаются 4 декабря в Беларуси

Дождь, мокрый снег, гололед ожидаются завтра в Беларуси, к 6 декабря немного похолодает и пройдет снег.

Завтра, 4 декабря, ожидается облачная погода с дождем, по востоку, а к ночи и в центральных районах страны — мокрый снег. По восточной половине Беларуси ожидается местами гололед, ночью от -5°С по востоку до +4°С по западу страны, днем — 0..+6°С, сообщает «Белгидромет».

Ночью 5 декабря в Беларуси пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), которые продолжатся днем в отдельных районах. Местами ожидается гололед, туман. Температура ночью будет -3..+2°С, днем -2..+3°С.

6 декабря местами ожидается кратковременный снег, гололедица. Температура ночью будет от -1..-7°С, днем -3..+2°С.