Stadler расширяет границы сотрудничества

В Швейцарии прошло заседание белорусско-швейцарского Делового совета, организованное компанией Stadler Rail AG совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой.

В заседании приняли участие председатель совета директоров Stadler Rail AG, сопредседатель Делового совета со швейцарской стороны Петер Шпулер, председатель БелТПП Владимир Улахович, национальный советник, президент Швейцарской делегации ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич, представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, руководства свободных экономических зон "Витебск" и "Минск", Компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка, 40 крупных белорусских и швейцарских предприятий машиностроительного комплекса, логистических, консалтинговых компаний, финансовых институтов.





В ходе заседания рассмотрены перспективы увеличения экспорта товаров и услуг из Беларуси в Швейцарию, особенности работы в свободных экономических зонах и Индустриальном парке "Великий камень", вопросы инновационной и инвестиционной деятельности, логистики и таможенного регулирования при реализации белорусско-швейцарских проектов, финансовые и банковские инструменты поддержки бизнеса. В рамках визита в Швейцарию члены белорусской делегации посетили предприятие Bühler AG, которое является мировым лидером в области машиностроения для пищевой промышленности, и ознакомились с передовым опытом организации производственных процессов.



