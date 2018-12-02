Белоруска Маргарита Мартынова получила титул «Мисс топ-модель Европы»

Как стало известно, представительница Беларуси на конкурсе Miss Supranational-2018 Маргарита Мартынова стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы». Отметим, что белоруска получила это звание еще до начала финального шоу, которое состоится 7 декабря в Варшаве.

Всего за главный титул Miss Supranational-2018 в Польше будут бороться представительница свыше 70 стран, пишет БЕЛТА . Телевизионную версию конкурса красоты белорусские телезрители смогут увидеть 15 декабря на канале ОНТ.

Маргарита Мартынова родилась в Слониме, ей 22 года. Девушка окончила филологический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и сейчас работает школьным учителем в Гродно. В мае 2018 года Маргарита Мартынова завоевала титул «I Вице-мисс Беларусь».