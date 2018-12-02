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Белоруска Маргарита Мартынова получила титул «Мисс топ-модель Европы»

03.12.2018 14:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Маргарита Мартынова получила титул «Мисс топ-модель Европы»
Фото: / Onliner.by

Как стало известно, представительница Беларуси на конкурсе Miss Supranational-2018 Маргарита Мартынова стала обладательницей титула «Мисс топ-модель Европы». Отметим, что белоруска получила это звание еще до начала финального шоу, которое состоится 7 декабря в Варшаве.

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Всего за главный титул Miss Supranational-2018 в Польше будут бороться представительница свыше 70 стран, пишет БЕЛТА. Телевизионную версию конкурса красоты белорусские телезрители смогут увидеть 15 декабря на канале ОНТ.

Маргарита Мартынова родилась в Слониме, ей 22 года. Девушка окончила филологический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и сейчас работает школьным учителем в Гродно. В мае 2018 года Маргарита Мартынова завоевала титул «I Вице-мисс Беларусь».

 
Теги: Гродно
 
 
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За несколько дней до финала престижного конкурса красоты Miss Supranational-2018 белоруска Маргарита Мартынова уже стала обладательницей одного из главных титулов.
 
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