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36 смартфонов iPhone XS пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Утром 1 декабря в пункте пропуска «Домачево» на белорусско-польской границе выявлена партия дорогостоящих смартфонов, которые пыталась ввезти из Польши без таможенного оформления 52-летняя гражданка Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61196.php

36 смартфонов iPhone XS пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

При пересечении границы жительница Березы выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61196.php

36 смартфонов iPhone XS пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

Однако, при осмотре ее транспортного средства пограничники обнаружили признаки сокрытия товара, после чего автомобиль был направлен в специальный бокс. В ходе углубленного досмотра совместно с сотрудниками таможни под обшивкой в салоне Opel обнаружено 36 смартфонов iPhone XS. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61196.php

36 смартфонов iPhone XS пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

Сумма оценки изъятых мобильных устройств составила более 105 тысяч рублей. Автомобиль, использовавшийся для нарушения законодательства, изъят до решения суда.

 
 
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Утром 1 декабря в пункте пропуска «Домачево» на белорусско-польской границе выявлена партия дорогостоящих смартфонов, которые пыталась ввезти из Польши без...
 
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