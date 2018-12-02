36 смартфонов iPhone XS пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

Утром 1 декабря в пункте пропуска «Домачево» на белорусско-польской границе выявлена партия дорогостоящих смартфонов, которые пыталась ввезти из Польши без таможенного оформления 52-летняя гражданка Беларуси.



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При пересечении границы жительница Березы выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию.



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Однако, при осмотре ее транспортного средства пограничники обнаружили признаки сокрытия товара, после чего автомобиль был направлен в специальный бокс. В ходе углубленного досмотра совместно с сотрудниками таможни под обшивкой в салоне Opel обнаружено 36 смартфонов iPhone XS.



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Сумма оценки изъятых мобильных устройств составила более 105 тысяч рублей. Автомобиль, использовавшийся для нарушения законодательства, изъят до решения суда.