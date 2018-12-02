ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пункте пропуска «Брест» начала работать технология пропуска без выдачи контрольных талонов

03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В пункте пропуска «Брест» с 13 сентября функционирует на постоянной основе технология пропуска граждан, товаров и транспортных средств без применения бумажных контрольных талонов.

В пункте пропуска «Брест» начала работать технология пропуска без выдачи контрольных талонов

Таким образом, все пункты пропуска на белорусско-польской границе в зоне деятельности Брестской таможни оснащены данной автоматизированной системой. С 2016 года она была поэтапно внедрена в республиканских пунктах таможенного оформления «Песчатка», «Козловичи» и «Домачево».

Благодаря современной системе при въезде в пункт пропуска отменена выдача бумажных контрольных талонов. Регистрационные номера автомобиля, въезжающего в пункт пропуска, считывает и распознает специальная автоматизированная система. 

В пункте пропуска «Брест» начала работать технология пропуска без выдачи контрольных талонов

Она позволяет сократить время нахождения транспортного средства в пункте пропуска, отражает результаты проведения всех видов контроля и повышает общий уровень и согласованность действий контрольных служб на границе.

За два месяца функционирования системы в пункте пропуска «Брест» через границу без выдачи контрольных талонов проследовало свыше 195 тысяч транспортных средств и более 508 тысяч граждан. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пункте пропуска «Брест» с 13 сентября функционирует на постоянной основе технология пропуска граждан, товаров и транспортных средств без применения бумажных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Stadler расширяет границы сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика