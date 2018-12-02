В пункте пропуска «Брест» начала работать технология пропуска без выдачи контрольных талонов

В пункте пропуска «Брест» с 13 сентября функционирует на постоянной основе технология пропуска граждан, товаров и транспортных средств без применения бумажных контрольных талонов.





Таким образом, все пункты пропуска на белорусско-польской границе в зоне деятельности Брестской таможни оснащены данной автоматизированной системой. С 2016 года она была поэтапно внедрена в республиканских пунктах таможенного оформления «Песчатка», «Козловичи» и «Домачево».

Благодаря современной системе при въезде в пункт пропуска отменена выдача бумажных контрольных талонов. Регистрационные номера автомобиля, въезжающего в пункт пропуска, считывает и распознает специальная автоматизированная система.





Она позволяет сократить время нахождения транспортного средства в пункте пропуска, отражает результаты проведения всех видов контроля и повышает общий уровень и согласованность действий контрольных служб на границе.

За два месяца функционирования системы в пункте пропуска «Брест» через границу без выдачи контрольных талонов проследовало свыше 195 тысяч транспортных средств и более 508 тысяч граждан.