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На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру
03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера поздно вечером BMW врезался в стоявший DAF, все произошло в приграничном районе (около пункта пропуска Брузги), сообщили в
«Водитель легкового автомобиля опережал один грузовик и наскочил на другой, — уточнили инспекторы. — Его поместили в больницу».
«Чтобы в
Для деблокирования водителя легковушки из разбитой машины на место аварии выбывали сотрудники
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Вчера поздно вечером BMW врезался в стоявший DAF, все произошло в приграничном районе (около пункта пропуска Брузги), сообщили в ГАИ Гродненской области. «Водитель...
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