На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру

Вчера поздно вечером BMW врезался в стоявший DAF, все произошло в приграничном районе (около пункта пропуска Брузги), сообщили в ГАИ Гродненской области.



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«Водитель легкового автомобиля опережал один грузовик и наскочил на другой, — уточнили инспекторы. — Его поместили в больницу».



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«Чтобы в Польше загрузиться товаром, дальнобойщик на DAF российской фирмы с утра двигался в сторону госграницы с остановками, — рассказали предысторию в Госавтоинспекции. — После одной из остановок мужчина не смог завести двигатель. Грузовик стоял в левой полосе, когда маневрировавший водитель BMW совершил наезд».



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Для деблокирования водителя легковушки из разбитой машины на место аварии выбывали сотрудники МЧС .



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