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На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру

03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера поздно вечером BMW врезался в стоявший DAF, все произошло в приграничном районе (около пункта пропуска Брузги), сообщили в ГАИ Гродненской области. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61192.php

На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру

«Водитель легкового автомобиля опережал один грузовик и наскочил на другой, — уточнили инспекторы. — Его поместили в больницу».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61192.php

На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру

«Чтобы в Польше загрузиться товаром, дальнобойщик на DAF российской фирмы с утра двигался в сторону госграницы с остановками, — рассказали предысторию в Госавтоинспекции. — После одной из остановок мужчина не смог завести двигатель. Грузовик стоял в левой полосе, когда маневрировавший водитель BMW совершил наезд».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61192.php

На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61192.php

На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру

Для деблокирования водителя легковушки из разбитой машины на место аварии выбывали сотрудники МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61192.php

На границе с Польшей водитель BMW въехал под стоящую фуру

 
 
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Вчера поздно вечером BMW врезался в стоявший DAF, все произошло в приграничном районе (около пункта пропуска Брузги), сообщили в ГАИ Гродненской области. «Водитель...
 
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