ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Платный туалет на АЗС «Белоруснефть». Клиент: «Вы еще за въезд заставьте заплатить!»

03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Читатель Onliner Павел попал в неоднозначную ситуацию на одной из АЗС сети «Белоруснефть» в Могилеве.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61191.php

Платный туалет на АЗС «Белоруснефть». Клиент: «Вы еще за въезд заставьте заплатить!»

За пользование туалетом с него потребовали плату. Выдали чек, в котором среди прочего есть надпись — «4сек». Что она означает? Павел поделился с нами своим видением сервиса на автозаправке.

Платный туалет

Дело было 23 ноября около 16:15 на АЗС №37 РУП ПО «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт».

— Мы приехали на АЗС возле Быховского рынка — вроде он так называется в Могилеве, я точно не знаю. Подошли к туалету, а он закрыт. Ну ладно. Мы в окошко, за ключом. А оттуда говорят: оплачивайте, —рассказал корреспонденту Onliner Павел. — Мы спросили: «А чек дадите?» «Без проблем», — отвечают и дают квиток.

Действительно, Павел получил чек. Там указан тариф за пользование услугой общественного туалета: «4сек*0,17 = 0,68 BYN». Также указан НДС: «20% = 0,11 BYN». Все как положено. Вот только что означает «4сек»?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61191.php

Платный туалет на АЗС «Белоруснефть». Клиент: «Вы еще за въезд заставьте заплатить!»

— Я бы за 4 секунды не успел, — смеется Павел. — Это ошибка. Там должно быть указано не «сек», а «чел.» — нас было четыре человека.

17 копеек — небольшие деньги. Хотя обычно на АЗС плату за подобную услугу не взимают.

— Дело не в стоимости. Просто я где только не ездил, а это и Европа, и Россия, и Прибалтика, даже Беларусь (и те же станции «Белоруснефти») — больше нигде не встречал платных туалетов на АЗС, —говорит наш читатель. — Пытался уточнить на этой станции в Могилеве, что это за нововведение, а мне говорят, что положение у них есть (или инструкция — я уже не помню), поэтому все законно.

Особенно обидно то, что за оплату никакого улучшенного сервиса клиенты не получили.

— Туалет как туалет, все как и везде — все делаешь самостоятельно, — разъяснил Павел.

Официальный комментарий

Идет ли речь о каком-то эксперименте на отдельно взятой станции, или теперь на всех АЗС сети будут требовать оплату за пользование туалетом? За комментарием мы обратились в ПО «Белоруснефть».

— Плата за посещение туалета на АЗС №37 в Могилеве введена с 31 января 2017 года и рассматривается руководством предприятия «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» как вынужденная мера. Автозаправочная станция расположена по соседству с рынком «Быховский», посетители и персонал которого регулярно пользовались услугами туалета на АЗС. Это, в свою очередь, создавало неудобства для клиентов автозаправочной станции и увеличивало издержки на содержание санитарного объекта, — пояснили в ПО «Белоруснефть».

Там также отметили, что стоимость одного посещения туалета на АЗС №37 установлена в размере 17 копеек.

— По чеку №1432344 услугой воспользовались 4 человека, поэтому полная оплата услуги (по действующему прейскуранту) составила 68 копеек. К сожалению, при подготовке чека неверно была выбрана единица измерения. Из эталонного справочника ошибочно была введена единица измерения сек (секунда) вместо чел. (человек), — разъяснили в ПО «Белоруснефть».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатель Onliner Павел попал в неоднозначную ситуацию на одной из АЗС сети «Белоруснефть» в Могилеве. За пользование туалетом с него потребовали плату. Выдали чек, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Stadler расширяет границы сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика