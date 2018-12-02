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Брестский ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед водоемов

03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед - он не достиг необходимой толщины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном совете общества спасания на водах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61190.php

Брестский ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед водоемов

"В закрытых водоемах, где нет течения, лед стал, однако он недостаточно прочный. Его толщина - от 5 до 7 см. В период становления ледового покрова гражданам запрещается на него выходить, пока толщина не станет более 7 см, - обратили внимание в ОСВОД. - Реки частично стали (в основном в заливах), но есть полыньи. Толщина льда там составляет всего 2-3 см".

Специалисты в первую очередь предостерегает от выхода на лед любителей зимней рыбалки, при себе им нужно иметь спасательные жилеты.

Кроме того, родителям необходимо контролировать местонахождение детей. Так, несчастный случай произошел 2 декабря в Дрогичине. На озере мальчик 10 лет вместе с 13-летним братом катались на коньках. Младший из них попал в промоину и провалился под лед. Из воды его достали вовремя подоспевшие рыбаки. Помощь ребенку оказали сотрудники МЧС и медики, с общим переохлаждением его госпитализировали в реанимацию райбольницы. "Инцидент произошел из-за недосмотра и беспечности родителей. Инспекция по делам несовершеннолетних проведет работу с семьей", - добавили в областном совете общества спасания на водах.

На водоемах Брестской области с начала текущего года погибли 64 человека (за аналогичный период 2017-го утонули 54), в том числе шестеро детей. Спасено 37 пострадавших, из них семеро несовершеннолетних. Более 60% утонувших граждан находились в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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В Брестской области ОСВОД предупреждает об опасности выхода на лед - он не достиг необходимой толщины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном совете общества...
 
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