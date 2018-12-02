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В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы начался новый учебный год

03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Торжественным собранием он начался в 48 батальоне радиоэлектронной борьбы. Перед личным составом выступали ветераны Вооруженных Сил, командир батальона, командир 111 абр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61187.php

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы начался новый учебный год

Выступления были короткими, настраивающими на добросовестную боевую учебу. Как сказал командир воинской части Александр Самаревич: «…недаром этот год объявлен годом воинской дисциплины и безопасности военной службы. Все мероприятия боевой подготовки в новом году должны быть направлены на конкретный результат. От личного отношения к ратному труду каждого из нас будет зависеть окончательный результат всего учебного года…»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61187.php

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы начался новый учебный год

Много задач ляжет на плечи рэбовцев в этом году. Уже в первой декаде декабря на вооружение батальона придут новые образцы техники, которые в кратчайший срок необходимо будет досконально изучить и применять на практике. Кроме этого предстоит поучаствовать во множестве тренировок и учений, но и это далеко не все. Не стоит забывать, что в этом году исполняется 75 лет со Дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Легко не будет!..


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61187.php

В 48 отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы начался новый учебный год

А после митинга начался учебный год…

 
 
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Торжественным собранием он начался в 48 батальоне радиоэлектронной борьбы. Перед личным составом выступали ветераны Вооруженных Сил, командир батальона, командир...
 
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