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В Березовском районе волонтеры всю ночь искали пропавшую женщину — а она сидела в соседской машине
03.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
2 декабря волонтеры поисково-спасательного отряда нашли пропавшую 44-летнюю жительницу Березовского района Людмилу Новицкую,
Женщина с синдромом Дауна находилась в розыске с 12.00 1 декабря. Она вышла из дома в неизвестном направлении и пропала.
К поискам Людмилы Новицкой подключились волонтеры «Ангела» из Кобрина, Барановичей, Бреста и Ганцевичей. Более 40 человек всю ночь искали женщину, осматривая заброшенные строения, территорию у ее дома и за пределами агрогородка. В это время родные пропавшей объезжали соседние населенные пункты.
Утром 2 декабря Людмилу обнаружили волонтеры. Как сообщают участники поисков в соцсетях, женщина просидела всю ночь в машине в соседском дворе.
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2 декабря волонтеры поисково-спасательного отряда нашли пропавшую 44-летнюю жительницу Березовского района Людмилу Новицкую, сообщает поисково-спасательный отряд...
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