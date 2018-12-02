

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины. ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев.

Светлый образ матери всегда был и остается воплощением душевной теплоты, доброты и щедрости. Быть мамой – труд тяжелый, двадцать четыре часа, без отпуска и выходных. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.

Родить и воспитать ребенка – это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей – настоящий женский подвиг, заслуживающий высокого знака материнской доблести. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.



Торжественная церемония вручения высокой государственной награды прошла сегодня, 22 ноября текущего года, во Дворце культуры г. Солигорска.















Тепло и сердечно поздравили присутствующих в зале матерей, а в их лице и всех женщин района председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.













Ряды обладателей высокой государственной награды пополнили еще три женщины. Это еще раз доказывает, что наша страна живет, укрепляется, развивается, и на свет появляются новые жители.









Орденом Матери в этот день были удостоены: Наталья Жовнерик, Людмила Койко и Юлия Калитеня. Орден матери солигорским женщинам вручали председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко. Все участницы торжественного приема получили цветы и подарки.





















— Сегодня каждая многодетная мама имеет возможность сочетать нелегкую работу по воспитанию детей и профессиональную деятельность, для этого созданы условия. Орденом Матери в Беларуси награждаются женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. Почти треть мам, удостоенных этой награды, проживают на Минщине. Приятно отметить, что 200 из них – жительницы Солигорского района — подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Солигорской ОО «Белорусский союз женщин» Елена Поликарповна Козырева.













Праздничную атмосферу для приглашенных в этот день самодеятельные артисты Дворца культуры г. Солигорска. Трогательные песни о самом дорогом человеке талантливо исполнили: Виктория Корниевич и Андрей Цуба.



Много добрых слов прозвучало в адрес мам. Каждая из них с особой заботой и любовью относится к своим детям. Женщины не понаслышке знают, что материнство — счастье и радость, но вместе с тем и огромная ответственность — ответственность за воспитание настоящего человека, патриота своей страны. За это им низкий поклон!



















СПРАВОЧНО:



Орденом Матери награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей. Представление к награждению производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. Учитываются также усыновленные в установленном порядке дети. Включаются и те воспитанные в семье дети, которые ушли из жизни при особых обстоятельствах, связанных с защитой Отечества, спасением человеческой жизни, обеспечением правопорядка и других.



Орден Матери представляет собой девятиконечную рельефную звезду, вписанную в круг диаметром 40 мм. В центре — рельефное изображение женщины и ребенка в лучах солнца, обрамленное венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней части венка — бело-голубой эмалевый бант. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».