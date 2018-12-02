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Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
03.12.2018 — Разное | Soligorsk News
22 ноября 2018 15:09 2586
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Светлый образ матери всегда был и остается воплощением душевной теплоты, доброты и щедрости. Быть мамой – труд тяжелый, двадцать четыре часа, без отпуска и выходных. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.
Родить и воспитать ребенка – это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей – настоящий женский подвиг, заслуживающий высокого знака материнской доблести. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.
Тепло и сердечно поздравили присутствующих в зале матерей, а в их лице и всех женщин района председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.
Ряды обладателей высокой государственной награды пополнили еще три женщины. Это еще раз доказывает, что наша страна живет, укрепляется, развивается, и на свет появляются новые жители.
Орденом Матери в этот день были удостоены: Наталья Жовнерик, Людмила Койко и Юлия Калитеня. Орден матери солигорским женщинам вручали председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко. Все участницы торжественного приема получили цветы и подарки.
— Сегодня каждая многодетная мама имеет возможность сочетать нелегкую работу по воспитанию детей и профессиональную деятельность, для этого созданы условия. Орденом Матери в Беларуси награждаются женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. Почти треть мам, удостоенных этой награды, проживают на Минщине. Приятно отметить, что 200 из них – жительницы Солигорского района — подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Солигорской ОО «Белорусский союз женщин» Елена Поликарповна Козырева.
Праздничную атмосферу для приглашенных в этот день самодеятельные артисты Дворца культуры г. Солигорска. Трогательные песни о самом дорогом человеке талантливо исполнили: Виктория Корниевич и Андрей Цуба.
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22 ноября 2018 15:09 2586 Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины....
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