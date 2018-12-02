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Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

03.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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22 ноября 2018 15:09 2586

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Светлый образ матери всегда был и остается воплощением душевной теплоты, доброты и щедрости. Быть мамой – труд тяжелый, двадцать четыре часа, без отпуска и выходных. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

Родить и воспитать ребенка – это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей – настоящий женский подвиг, заслуживающий высокого знака материнской доблести. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.

Торжественная церемония вручения высокой государственной награды прошла сегодня, 22 ноября текущего года, во Дворце культуры г. Солигорска.

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

Тепло и сердечно поздравили присутствующих в зале матерей, а в их лице и всех женщин района председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

Ряды обладателей высокой государственной награды пополнили еще три женщины. Это еще раз доказывает, что наша страна живет, укрепляется, развивается, и на свет появляются новые жители.

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

Орденом Матери в этот день были удостоены: Наталья Жовнерик, Людмила Койко и Юлия Калитеня. Орден матери солигорским женщинам вручали председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко. Все участницы торжественного приема получили цветы и подарки.

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

— Сегодня каждая многодетная мама имеет возможность сочетать нелегкую работу по воспитанию детей и профессиональную деятельность, для этого созданы условия. Орденом Матери в Беларуси награждаются женщины за рождение и воспитание пяти и более детей. Почти треть мам, удостоенных этой награды, проживают на Минщине. Приятно отметить, что 200 из них – жительницы Солигорского района — подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Солигорской ОО «Белорусский союз женщин» Елена Поликарповна Козырева.

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

Праздничную атмосферу для приглашенных в этот день самодеятельные артисты Дворца культуры г. Солигорска. Трогательные песни о самом дорогом человеке талантливо исполнили: Виктория Корниевич и Андрей Цуба.

Много добрых слов прозвучало в адрес мам. Каждая из них с особой заботой и любовью относится к своим детям. Женщины не понаслышке знают, что материнство — счастье и радость, но вместе с тем и огромная ответственность — ответственность за воспитание настоящего человека, патриота своей страны. За это им низкий поклон!

Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины
Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины

СПРАВОЧНО:

Орденом Матери награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей. Представление к награждению производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. Учитываются также усыновленные в установленном порядке дети. Включаются и те воспитанные в семье дети, которые ушли из жизни при особых обстоятельствах, связанных с защитой Отечества, спасением человеческой жизни, обеспечением правопорядка и других.

Орден Матери представляет собой девятиконечную рельефную звезду, вписанную в круг диаметром 40 мм. В центре — рельефное изображение женщины и ребенка в лучах солнца, обрамленное венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней части венка — бело-голубой эмалевый бант. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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22 ноября 2018 15:09 2586 Орден матери вручили трем жительницам Солигорщины....
 
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