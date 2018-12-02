ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мстиславская районная газета отметила 100-летний юбилей. Фоторепортаж

03.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

30 ноября мстиславская районная газета «Святло Кастрычніка» отметила юбилей изданию исполнилось 100 лет. В честь этой даты состоялось торжественное мероприятие, на котором собрались ветераны газетного и печатного дела, бывшие и нынешние работники редакции.

Подробнее о мероприятии — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 5 декабря.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Редакция «Святло Кастрычніка» получила диплом на Республиканском фестивале национальных культур!
«СК» у 1968-1969 гадах: «Вецярок» і мсціслаўскія «Бітлз»
«СК» у 1986-1989 гадах: перабудова і новы помнік
Поэзия и теплота души. Как прошли литературные чтения, посвящённые 100-летию Мстиславской районной газеты
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 ноября мстиславская районная газета «Святло Кастрычніка» отметила юбилей — изданию исполнилось 100 лет. В честь этой даты состоялось торжественное мероприятие,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль укрепился к доллару и евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика