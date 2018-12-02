|
Мстиславская районная газета отметила 100-летний юбилей. Фоторепортаж
03.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30 ноября мстиславская районная газета «Святло Кастрычніка» отметила юбилей — изданию исполнилось 100 лет. В честь этой даты состоялось торжественное мероприятие, на котором собрались ветераны газетного и печатного дела, бывшие и нынешние работники редакции.
Подробнее о мероприятии — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 5 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 ноября мстиславская районная газета «Святло Кастрычніка» отметила юбилей — изданию исполнилось 100 лет. В честь этой даты состоялось торжественное мероприятие,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)