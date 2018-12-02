Мстиславская районная газета отметила 100-летний юбилей. Фоторепортаж

30 ноября мстиславская районная газета «Святло Кастрычніка» отметила юбилей — изданию исполнилось 100 лет. В честь этой даты состоялось торжественное мероприятие, на котором собрались ветераны газетного и печатного дела, бывшие и нынешние работники редакции.

Подробнее о мероприятии — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 5 декабря.