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Катар вышел из ОПЕК

03.12.2018 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Катар вышел из ОПЕК

Власти Катара заявили, что решение о выходе из ОПЕК продиктовано техническими причинами, а не политическими.

Министр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби заверил, что выход из ОПЕК не связан разногласиями с другими странами-членами картеля и поблагодарил организацию за ее усилия. Он пояснил, что Катар сконцентрирует усилия на добыче природного газа, передает РИА Новости.

Выход Катара из ОПЕК не должен повлиять на альянс ОПЕК+, считает Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. Она напомнила, что страна собирается и дальше выполнять свои обязательства в рамках сделки.

 
 
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Власти Катара заявили, что решение о выходе из ОПЕК продиктовано техническими причинами, а не политическими.
 
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