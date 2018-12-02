|
Катар вышел из ОПЕК
03.12.2018 14:29 — Разное | Ежедневник
Власти Катара заявили, что решение о выходе из ОПЕК продиктовано техническими причинами, а не политическими.
Министр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби заверил, что выход из ОПЕК не связан разногласиями с другими странами-членами картеля и поблагодарил организацию за ее усилия. Он пояснил, что Катар сконцентрирует усилия на добыче природного газа, передает РИА Новости.
Выход Катара из ОПЕК не должен повлиять на альянс ОПЕК+, считает Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. Она напомнила, что страна собирается и дальше выполнять свои обязательства в рамках сделки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Катара заявили, что решение о выходе из ОПЕК продиктовано техническими причинами, а не политическими.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)