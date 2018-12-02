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120 человек эвакуировали из здания в Витебске из-за странного портфеля

03.12.2018 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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120 человек эвакуировали из здания в Витебске из-за странного портфеля
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в здании по улице Правды, 18 в Витебске. В коридоре второго этажа был найден подозрительный бесхозный портфель. Охранники нажали тревожную кнопку.

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Из здания были срочно эвакуированы около 120 человек, пишет БЕЛТА. На место происшествия прибыли спасатели, правоохранители, саперы. Специалисты проверили портфель, никаких опасных предметов там не оказалось.

Как пояснил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий САПРОНЕНКО, в портфеле лежали лишь документы и очки. Работа ведомств и организаций, расположенных в здании, была возобновлена спустя час после ЧП.

О том, кому принадлежит портфель и будут ли применены к его владельцу какие-либо санкции, не сообщается.

 
Теги: Витебск
 
 
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Бесхозный портфель был обнаружен на втором этаже административного здания в Витебске.
 
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