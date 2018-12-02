120 человек эвакуировали из здания в Витебске из-за странного портфеля

Как стало известно, инцидент произошел в здании по улице Правды, 18 в Витебске. В коридоре второго этажа был найден подозрительный бесхозный портфель. Охранники нажали тревожную кнопку.

Из здания были срочно эвакуированы около 120 человек, пишет БЕЛТА . На место происшествия прибыли спасатели, правоохранители, саперы. Специалисты проверили портфель, никаких опасных предметов там не оказалось.

Как пояснил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий САПРОНЕНКО, в портфеле лежали лишь документы и очки. Работа ведомств и организаций, расположенных в здании, была возобновлена спустя час после ЧП.

О том, кому принадлежит портфель и будут ли применены к его владельцу какие-либо санкции, не сообщается.