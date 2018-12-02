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"Булыга знает все, что происходит"

03.12.2018 14:17 — Разное | Партизан  
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Он говорит, что ситуация с «Динамо» «прояснится в ближайшее время».



Последний матч «Динамо» эпохи Юрия Чижа.

– Роша! Роша!

Десяток пацанов рвутся в динамовскую раздевалку, чтобы получить от футболиста заветный трофей. Их не смущает ни стоящий рядом охранник, ни его неоднократные просьбы вести себя спокойно. Дети хотят майку, шорты, щитки – да все, что угодно. 

Легионер слегка ошеломлен происходящим и уверяет, что у него ничего нет. Тогда пацаны переключаются на другого игрока и снова наваливаются на двери. Тут уж терпение охранника лопается, и он отодвигает детей от двери, обеспечив футболистам нормальный проход.

Майки у игроков просили не только дети, но и взрослые болельщики. Ближе к концу матча они спустились на нижние ряды, чтобы быть ближе к цели.

– Сеня, ты остаешься? – кричит один из них вратарю Андрею Горбунову. Тот в ответ лишь пожимает плечами. Контракт у футболиста истекает в конце года, но какой-то определенности нет. «Динамо» передают другому владельцу, и все процессы формирования команды на новый сезон заморожены. 

Вполне возможно, это последний матч привычного для нас «Динамо». За 19 лет с Юрием Чижом минчане один раз выиграли чемпионат, восемь раз занимали второе место, шесть раз – третье. Бизнесмен, к слову, последний тур проигнорировал, как и большинство матчей второго круга. 

Чижа никто не видит, с игроками никто не ведет переговоры о контрактах. Что происходит в минском «Динамо»

– Завоевали совсем не ту медаль, которую хотели. Но, с другой стороны, показали, что мы одна из ведущих команд чемпионата, – говорит Нино Галович. – Конечно, хотели быть в самом верху. Тем более в прошлом году остановились в шаге от чемпионства. Сейчас – не задалось. Но главное, что мы в тройке, что выиграли матч. И каждый из нас сейчас весел и доволен. Хотя вокруг много неопределенности. Ребята ничего не знают. Отдохнем несколько дней, а потом будем спокойно разбираться.


– Руководство хоть что-то вам говорит о будущем?

– Ничего. Но мы были сфокусированы на игре. Посмотрим после выходных.

Вторит партнеру и Артем Соловей, чей контракт также на исходе.

– Скомканный сезон. «Динамо» всегда… Ладно, не буду про чемпионство. Хорошо, что с медалями. Хотелось «серебро», но был уверен, что «Шахтер» не отпустит.

– Уходишь в отпуск с неопределенностью.

– У меня так каждый год :). Лишь раз в «Витебске» был действующий контракт. А в основном в декабре остаюсь без работы. У нас очень много футболистов в стране так заканчивают год. Наверное, только в БАТЭ и в брестском «Динамо» сейчас немного иначе. Ну и наши легионеры тоже с контрактами.

– Я о другой неопределенности – о новом руководстве.

– Ничего не знаю. Тренер тоже ничего не знает. Может, что-то знает Виталий Николаевич [Булыга]. Мы уходим. Нам сказали, что рассчитают. А что будет на следующий год – непонятно.

***

– А зачем вам микрофон, если вы все равно пишете от себя? – Сергей Гуренко начинает пресс-конференцию с неожиданного вопроса журналисту «Трибуны».

– В смысле?

– Ну, вы же всегда слова переставляете. Зачем записываете?

– Я четко всегда пишу.

– Четко? Ну ладно…

Общение тренера с журналистами прошло бойко. Уже во вступительной речи Гуренко дал прикурить руководству минского «Торпедо» за нездоровую обстановку вокруг матча и прошелся по журналистам «Трибуны» и «Прессбола».

В дальнейшем тоже был суров. Хотя один раз неплохо пошутил. А говоря о будущем клуба, повторил то же, что и раньше:

– Может, знаете что-то о будущем команды?

– «Прессбол» больше всех знает. Вот к ним и обратитесь – они вам все расскажут. По достоверной информации [газеты], одного увольняют, другой приходит… А я вообще ничего не знаю. Знаю одно: «Динамо» в следующем году будет играть в еврокубках. Кроме того у нас есть подписанных человек 10-11. Вот это я знаю. А больше ничего не знаю.

– Как игроки себя чувствуют в этой неопределенности?

– Да нормально. Надо ехать отдыхать, набираться сил. Без клубов они не останутся. Я говорю про белорусов.

– Эх, скучно вам без меня будет, да? – бросил Гуренко на прощание.


***

Виталий Булыга выходит из подтрибунки, неся огромный баул с пледами для вип-гостей. Обходить полстадиона, чтобы попасть в ложу, спортивный директор не хочет. Поэтому перебрасывает сумку через заградительное стекло и перелезает сам следом. 

За маневрами следит Артем Челядинский и немного притравливает экс-партнера по сборной Беларуси. Правда, спустя пять минут главный тренер дубля замерзает и лезет вслед за Булыгой.

Через 90 минут руководитель повторяет маневр, но уже в обратном направлении, после чего выбегает на легкоатлетическую дорожку стадиона и едва не оказывается на земле. 

Стюарды думают, что на поле прорывается болельщик (минуту назад они предотвратили забег одного молодого человека) и не пропускают могилевчанина к команде. Булыгу отбивают работники клуба. Виталий добирается до команды, собирает ее в кружок и поздравляет с третьим местом.

– Я так прорывался по одной причине: это очень тяжелая медаль для нас, – признается Булыга. – Не знаю, как награды давались раньше, но сегодня для нашего клуба это тяжелая медаль. Вот я и поздравил ребят с этим достижением. Еще перед игрой сказал им, что чудес не будет (имеет в виду поражение «Шахтера» от «Минска» – Tribuna.com) и что надо сосредоточиться на своей игре. И рад, что мы победили заслуженно.

– У клуба туманное будущее. Какой информацией владеете?

– Возможно, будут перестановки. Но какие – никто не может ответить. Поэтому мы свою работу выполняем до последнего. Когда что-то прояснится, а это случится в ближайшее время, все узнаете. Набирайте мне – я все скажу.

– Кто будет новым руководителем?

– Разговоров много. Но я владею очень большой информацией. И когда говорят, что Булыга не знает ответ, это не правда. Булыга знает все, что происходит. Он общается со многими людьми, в том числе с президентом клуба. И, кстати, наша медаль – это тоже его [президента клуба] большая заслуга. Он сдержал свои слова.


– Президент – Юрий Чиж?

– Да, Юрий Саныч.

– Игроки уходят в отпуск в полном неведении о своем будущем.

– Сейчас у нас будет мероприятие, и я им всем скажу, что они нам нужны, что надо подождать неделю-две. Понятно, если у ребят будут варианты с другими клубами, мы не станем никого держать. Но, надеюсь, тех, кто нам нужен, мы оставим.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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