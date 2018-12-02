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МАПИД анонсировал открытие офиса продаж коттеджей для физлиц
В феврале 2019 года один из крупнейших застройщиков — «МАПИД» — откроет офис продаж индивидуальных домов, сообщил заместитель гендиректора предприятия Иван Хичевский, выступая на Первом форуме девелоперов.
Коттеджи будут собираться из однослойных панелей, что позволит заказчикам задавать основные параметры на свой вкус, подбирать индивидуальный архитектурный облик здания. Стоимость коробки с крышей стартует от $400 за квадрат.
Основным конкурентом на рынке индивидуального панельного домостроения выступает ООО «Современные бетонные конструкции», котороя уже реализует в Беларуси подобные проекты.
Следующий шаг в развитии МАПИД видит в комплексной застройке коттеджных поселков закрытого типа небольшими домами и таунхаусами (до 120 «квадратов»). Землю под возведение экспериментального комплекса компания получила в поселке Солнечный на северной окраине Минска.
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В феврале 2019 года один из крупнейших застройщиков — «МАПИД» — откроет офис продаж индивидуальных домов, сообщил заместитель гендиректора предприятия Иван...
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