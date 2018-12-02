МАПИД анонсировал открытие офиса продаж коттеджей для физлиц

Коттеджи будут собираться из однослойных панелей, что позволит заказчикам задавать основные параметры на свой вкус, подбирать индивидуальный архитектурный облик здания. Стоимость коробки с крышей стартует от $400 за квадрат.





Основным конкурентом на рынке индивидуального панельного домостроения выступает ООО «Современные бетонные конструкции», котороя уже реализует в Беларуси подобные проекты.







