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На польско-белорусской границе изъяли партию контрабандных IPhone XS на 105 тысяч рублей

03.12.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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1 декабря в пункте пропуска «Домачево» на польско-белорусской границе задержали крупную партию IPhone, сообщает Госпогранкомитет.


52-летняя жительница Березы ехала на Opel из Польши по зеленому коридору. При осмотре ее машины пограничники обнаружили признаки сокрытия товара и направили на углубленный досмотр. Под обшивкой иномарки нашли 36 смартфонов iPhone XS.

По предварительной оценке, стоимость контрабандного товара — свыше 105 тысяч рублей.

Автомобиль и смартфоны изъяты до решения суда.

 
 
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Крупную партию мобильников пыталась ввести в Беларусь 52-летняя жительница Березы.
 
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