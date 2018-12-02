На польско-белорусской границе изъяли партию контрабандных IPhone XS на 105 тысяч рублей

1 декабря в пункте пропуска «Домачево» на польско-белорусской границе задержали крупную партию IPhone, сообщает Госпогранкомитет.





52-летняя жительница Березы ехала на Opel из Польши по зеленому коридору. При осмотре ее машины пограничники обнаружили признаки сокрытия товара и направили на углубленный досмотр. Под обшивкой иномарки нашли 36 смартфонов iPhone XS.

По предварительной оценке, стоимость контрабандного товара — свыше 105 тысяч рублей.

Автомобиль и смартфоны изъяты до решения суда.