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Страсть по-грузински: балет «Сухишвили» приедет в Беларусь в октябре следующего года
Национальный балет Грузии «Сухишвили» — единственный ансамбль народных танцев, добившийся всемирной славы еще в прошлом веке и продолжающий волновать миллионы сердец сегодня. Полное погружение в грузинскую культуру ждет белорусских зрителей
Волшебство, грациозность и неугасающая страсть — вот с чем на протяжении 73 лет выходят на сцену танцовщики балета «Сухишвили». Хореография ансамбля будоражит разного зрителя — от простого рабочего до президента и короля. Ими восхищались Иосиф Сталин, Теодор Рузвельт, королева Англии Мария, а в Индии зрители держали обрушившуюся сцену, построенную под открытым небом, чтобы только увидеть завораживающее шоу «Сухишвили».
Национальный балет «Сухишвили» — это не только бренд Грузии, ведь их танцевальные постановки — это полноценные произведения искусства. Выступления артистов называют восьмым чудом света и часто сравнивают с природными стихиями, потому что на сцене — настоящая буря: 100 танцоров четко и быстро выполняют танцевальные движения и сложнейшие акробатические номера, летая по сцене так, будто их тела легче воздуха. Женщины элегантно плывут под национальную музыку, а уже через секунду — пылают в огненном танце. Мастерство мужчин бесподобно: артисты балета «Сухишвили» — одни из немногих, кто изящно танцует с саблями и острыми ножами, вихрем пересекая сцену.
Мастерство балета признали на всех континентах. «Сухишвили» вошел в историю как первый ансамбль народных танцев, который выступил на сцене миланского оперного театра La Scala, где артистов вызывали на бис 14 раз, что стало абсолютным рекордом и в 1967 году было отмечено в Книге рекордов Гиннеса. Их исторические постановки признали лучшим шоу на Бродвее. И кто бы мог подумать, что балет народных танцев может составить весомую конкуренцию футбольному матчу чемпионата мира, да еще и в Англии, где в этот вид спорта влюблен каждый житель. В одном и том же зале в Париже ансамбль провел 35 аншлаговых концертов подряд.
Еще одной изюминкой балета «Сухишвили» являются костюмы артистов, отражающие весь колорит и богатство грузинской культуры. Каждый наряд сделан вручную и во время выступления зрители видят более 1500 ярких костюмов. После успешного тура ансамбля во Франции в моду вошли высокие сапоги и меховые шапки. А в коллекции «Ив Сен-Лорана» появились большие полосатые пояса с бантом, которые не выходят из моды до сих пор.
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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Полное погружение в грузинскую культуру ждет белорусских зрителей в Гомеле 24 октября и 27 октября в Минске.
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