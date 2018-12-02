ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страсть по-грузински: балет «Сухишвили» приедет в Беларусь в октябре следующего года

03.12.2018 14:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальный балет Грузии «Сухишвили» — единственный ансамбль народных танцев, добившийся всемирной славы еще в прошлом веке и продолжающий волновать миллионы сердец сегодня. Полное погружение в грузинскую культуру ждет белорусских зрителей 24 октября в Гомеле и 27 октября в Минске.


Фото предоставлено организаторами

Волшебство, грациозность и неугасающая страсть — вот с чем на протяжении 73 лет выходят на сцену танцовщики балета «Сухишвили». Хореография ансамбля будоражит разного зрителя — от простого рабочего до президента и короля. Ими восхищались Иосиф Сталин, Теодор Рузвельт, королева Англии Мария, а в Индии зрители держали обрушившуюся сцену, построенную под открытым небом, чтобы только увидеть завораживающее шоу «Сухишвили».

Национальный балет «Сухишвили» — это не только бренд Грузии, ведь их танцевальные постановки — это полноценные произведения искусства. Выступления артистов называют восьмым чудом света и часто сравнивают с природными стихиями, потому что на сцене — настоящая буря: 100 танцоров четко и быстро выполняют танцевальные движения и сложнейшие акробатические номера, летая по сцене так, будто их тела легче воздуха. Женщины элегантно плывут под национальную музыку, а уже через секунду — пылают в огненном танце. Мастерство мужчин бесподобно: артисты балета «Сухишвили» — одни из немногих, кто изящно танцует с саблями и острыми ножами, вихрем пересекая сцену.

Мастерство балета признали на всех континентах. «Сухишвили» вошел в историю как первый ансамбль народных танцев, который выступил на сцене миланского оперного театра La Scala, где артистов вызывали на бис 14 раз, что стало абсолютным рекордом и в 1967 году было отмечено в Книге рекордов Гиннеса. Их исторические постановки признали лучшим шоу на Бродвее. И кто бы мог подумать, что балет народных танцев может составить весомую конкуренцию футбольному матчу чемпионата мира, да еще и в Англии, где в этот вид спорта влюблен каждый житель. В одном и том же зале в Париже ансамбль провел 35 аншлаговых концертов подряд.

Еще одной изюминкой балета «Сухишвили» являются костюмы артистов, отражающие весь колорит и богатство грузинской культуры. Каждый наряд сделан вручную и во время выступления зрители видят более 1500 ярких костюмов. После успешного тура ансамбля во Франции в моду вошли высокие сапоги и меховые шапки. А в коллекции «Ив Сен-Лорана» появились большие полосатые пояса с бантом, которые не выходят из моды до сих пор.

Гомель

Когда: 24 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: 53 — 85 рублей.

Минск

Когда: 27 октября, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: 50 — 154 рублей.

Читайте также
Балет по Шекспиру под музыку Radioheаd покажут в Минске ко Дню святого Валентина
Если хочется потанцевать. Все вечеринки Минска — в одном месте

***

1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полное погружение в грузинскую культуру ждет белорусских зрителей в Гомеле 24 октября и 27 октября в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогнозы: что будет с ценами на жильё в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика