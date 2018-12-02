Страсть по-грузински: балет «Сухишвили» приедет в Беларусь в октябре следующего года

Национальный балет Грузии «Сухишвили» — единственный ансамбль народных танцев, добившийся всемирной славы еще в прошлом веке и продолжающий волновать миллионы сердец сегодня. Полное погружение в грузинскую культуру ждет белорусских зрителей 24 октября в Гомеле и 27 октября в Минске .



Фото предоставлено организаторами

Волшебство, грациозность и неугасающая страсть — вот с чем на протяжении 73 лет выходят на сцену танцовщики балета «Сухишвили». Хореография ансамбля будоражит разного зрителя — от простого рабочего до президента и короля. Ими восхищались Иосиф Сталин, Теодор Рузвельт, королева Англии Мария, а в Индии зрители держали обрушившуюся сцену, построенную под открытым небом, чтобы только увидеть завораживающее шоу «Сухишвили».

Национальный балет «Сухишвили» — это не только бренд Грузии, ведь их танцевальные постановки — это полноценные произведения искусства. Выступления артистов называют восьмым чудом света и часто сравнивают с природными стихиями, потому что на сцене — настоящая буря: 100 танцоров четко и быстро выполняют танцевальные движения и сложнейшие акробатические номера, летая по сцене так, будто их тела легче воздуха. Женщины элегантно плывут под национальную музыку, а уже через секунду — пылают в огненном танце. Мастерство мужчин бесподобно: артисты балета «Сухишвили» — одни из немногих, кто изящно танцует с саблями и острыми ножами, вихрем пересекая сцену.

Мастерство балета признали на всех континентах. «Сухишвили» вошел в историю как первый ансамбль народных танцев, который выступил на сцене миланского оперного театра La Scala, где артистов вызывали на бис 14 раз, что стало абсолютным рекордом и в 1967 году было отмечено в Книге рекордов Гиннеса. Их исторические постановки признали лучшим шоу на Бродвее. И кто бы мог подумать, что балет народных танцев может составить весомую конкуренцию футбольному матчу чемпионата мира, да еще и в Англии, где в этот вид спорта влюблен каждый житель. В одном и том же зале в Париже ансамбль провел 35 аншлаговых концертов подряд.

Еще одной изюминкой балета «Сухишвили» являются костюмы артистов, отражающие весь колорит и богатство грузинской культуры. Каждый наряд сделан вручную и во время выступления зрители видят более 1500 ярких костюмов. После успешного тура ансамбля во Франции в моду вошли высокие сапоги и меховые шапки. А в коллекции «Ив Сен-Лорана» появились большие полосатые пояса с бантом, которые не выходят из моды до сих пор.

Гомель Когда: 24 октября, 19.00. Где: ОКЦ . Сколько: 53 — 85 рублей. Минск Когда: 27 октября, 19.00. Где: Дворец Республики. Сколько: 50 — 154 рублей.

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