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Огнепоклонник Фредди Меркьюри. Тот, кто любил жизнь. Тот, кто пел песни

03.12.2018 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Огнепоклонник Фредди Меркьюри. Тот, кто любил жизнь. Тот, кто пел песни
Фото из открытых источников

Время быстро жить

Слухи о болезни Фредди Меркьюри появились ещё в 1986 году. Информация о том, что у певца подтвердилось подозрение на ВИЧ, просочилась в газеты. В 1989-м слухи, которые Меркьюри отрицал до последнего, уже сложно было опровергать: Фредди сильно похудел, выглядел изможденным. В этот период он работал из последних сил, понимая, что нужно многое успеть. Именно тогда Меркьюри записал песни к следующим двум альбомам: «The Miracle» (1989) и «Innuendo» (1991). Клипы к последнему - чёрно-белые. Лишь так можно было завуалировать изменившуюся внешность Фредди.

Денис Ричардс, его продюсер, вспоминает, что музыкант был в тяжелом состоянии, фактически при смерти, но всё равно приходил в студию записать прощальную песню «Mother love» («Материнская любовь»). Поскольку времени оставалось очень мало, решили записывать без аранжировщика. Фредди спел до последнего куплета, а потом сказал: «Я больше не могу, сейчас я немного отдохну, и мы закончим». Больше Меркьюри в студию звукозаписи не пришел… Последний куплет песни «Mother love» допел Брайан Мэй. В таком виде она и вошла в альбом «Made in Heaven» группы Queen, выпущенный в 1995 году.

Огнепоклонник Фредди Меркьюри. Тот, кто любил жизнь. Тот, кто пел песни Первый голос металла. Легендарный «неандерталец» Оззи Осборн

От Фарруха к Фредди

Потомок парсов - народа, исповедующего зороастризм (огнепоклонничество), - Фаррух Булсара приехал в Великобританию, спасаясь от погромов, когда ему было 18 лет. Под именем Фредди Меркьюри он зажег огонь, которому во всем мире уже почти полвека поклоняются миллионы людей. В мире продано более 160 миллионов копий альбомов группы «Queen» и «сольников» Меркьюри. И даже сегодня, через 27 лет после смерти артиста, его записи возглавляют музыкальные чарты.

Фаррух появился на свет 5 сентября 1946 года на африканском острове Занзибар в Индийском океане в семье парсов. Как и все парсы, его родители исповедовали зороастризм. При рождении они дали своему ребенку имя Фаррух, которое певец очень не любил. В раннем детстве мальчик беспрекословно следовал вере своих предков и поклонялся огню.

Через 6 лет после появления сына в семействе Булсара родилась дочь Кашмира. Семья переехала в Индию и остановилась в Бомбее. 6-летнего Фарруха отправили в школу, где англоязычные одноклассники стали называть его Фредди.

Огнепоклонник Фредди Меркьюри. Тот, кто любил жизнь. Тот, кто пел песни
Фото: Фото из открытых источников

Уроки фортепьяно

Фредди рос спортивным мальчишкой: в десять лет стал чемпионом школы по настольному теннису, в двенадцать - получил кубок за победу в юношеском многоборье, а также грамоту «за преуспевание во всех науках и искусствах». Он великолепно рисовал, пел в школьном хоре и участвовал в постановках спектаклей.

На музыкальные способности Фредди обратил внимание директор школы Св. Петра. Он написал родителям мальчика письмо, в котором предложил организовать для Фредди курсы игры на фортепиано за небольшую плату. Родители согласились. Казалось бы, с этого момента музыкальная судьба мальчика была предрешена. Но в 1962 году 16-летний Фредди, завалив выпускной экзамен, покинул школу Св. Петра в Панчгани и вернулся на родину. В начале 1964 года британское правительство передало власть над Занзибаром арабскому султану, и уже через неделю Занзибар был провозглашён независимым государством. В связи с политическими беспорядками в стране семейство Булсара, захватив всего лишь два чемодана с одеждой, перебралось в Великобританию.

Путь в искусство

Фредди поступил в политехническую школу Айлсворт, где занимался преимущественно живописью. В мае 1966 года, окончив Айлсворт с высоким баллом по живописи, Фредди прошёл собеседование в художественный колледж Илинг в Лондоне, где начал обучение на кафедре графического иллюстрирования. Особое место в его рисунках занимал его кумир - гитарист Джими Хендрикс. В Илинге Фредди подружился с Тимом Стаффелом, вокалистом, бас-гитаристом и лидером группы «Smile». Через некоторое время Тим стал приглашать Фредди на репетиции группы. Летом 1969 года 23-летний Фредди окончил колледж с дипломом по изобразительному искусству и дизайну. Дипломная работа Фредди была целиком основана на творчестве Хендрикса.

Вскоре Фредди познакомился с музыкантами ливерпульской группы «Ibex». Спустя десять дней он выучил весь репертуар группы, добавил несколько своих песен и отправился вместе с «Ibex» на первый совместный концерт. В октябре 1969 года по предложению Фредди группа была переименована в «Wreckage» («Обломки кораблекрушения»). После распада «Wreckage» Фредди по объявлению нашел вакансию вокалиста в группе «Sour Milk Sea» («Кисломолочное море»), пришёл на прослушивание и в тот же день был принят. А в апреле 1970 года он вернулся в «Smile», но уже в качестве вокалиста. По его инициативе группа получила новое название - «Queen». А Фаррух Булсара сменил документы и стал Фредди Меркьюри.

Меркьюри - автор первой песни «Queen», попавшей в британские чарты, - «Seven Seas of Rhye». Он же сочинил и первый хит группы - «Killer Queen», а также самую успешную композицию «Queen» - «Bohemian Rhapsody», которая принесла группе всемирную славу. А позднее была признана лучшей песней тысячелетия.


Огнепоклонник Фредди Меркьюри. Тот, кто любил жизнь. Тот, кто пел песни
С Мэри Остин. Фото: Фото из открытых источников

 

Шоу должно продолжаться

Личная жизнь певца была смутной. Собственно, он и сам не знал, кто из парнеров заразил его СПИДом. Последние свои дни он провел с Мэри Остин, единственной женщиной, с которой он в молодости жил вместе. Их роман длился 7 лет. Мэри работала продавщицей в модном магазине для лондонской богемы, где они и познакомились.

«Перед смертью Фредди несколько недель писал сценарий своих похорон, - вспоминала Мэри Остин. - По его настоянию это должно было стать шоу». Хоронили его по обряду зороастризма. Гроб с телом накрыли белым шелком, сверху положили красную розу. Священники читали заупокойные молитвы на древнеперсидском языке. Звучала ария из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди в исполнении испанской оперной дивы Монсеррат Кабалье, с которой Меркьюри записал свои последние синглы «Барселона» (1987) и «Как мне дальше жить» (1988). Тело Фредди Меркьюри кремировали. По завещанию певца лишь Мэри Остин известно, где похоронен его прах.

Марина ЛУНЕВА

Кстати

В 78 миллионов долларов на нынешние деньги, не считая недвижимости, оценивается наследство Фредди Меркьюри. В завещании певец оставил половину своего состояния, дом и прибыль от продажи пластинок Мэри Остин. Вторую половину он завещал родителям и сестре.

Спустя 20 лет поклонники обнаружили предполагаемую могилу певца с надгробной доской «В память о Фаррухе Булсара. Чтобы вечно быть с тобой со всей моей любовью». И подпись - «М».

 
 
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23 ноября 1991 года вокалист легендарной группы «Queen» Фредди Меркьюри признался поклонникам, что он неизлечимо болен. На следующий день после своего официального...
 
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