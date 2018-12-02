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«ВелоГродно» приглашает всех желающих не упустить возможность научиться ездить на велосипеде до прихода весны!

03.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«ВелоГродно» приглашает всех желающих не упустить возможность научиться ездить на велосипеде до прихода весны!

Уже ставшая известной в городе «Велошкола для новичков», организованная ООВ «ВелоГродно», на зимний период поменяла прописку - с ноября переехала под крышу ЦСК «Неман». Благодаря этому бесплатное обучение езде на велосипеде продолжается и при минусовой температуре!

Курс для новичков «Велошкола» является важной частью инициативы «В командной гонке к общей цели».

Инициатива реализуется ВелоГродно в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Благодаря финансовой поддержке проекта БЕЛМЕД ООВ «ВелоГродно» были закуплены   новые современные велосипеды. Появилась возможность проводить обучение на мужских, женских, спортивных, городских велосипедах. Все велосипеды оборудованы необходимыми велоаксессуарами (фонари, звонки, шлемы, насосы).  Также приобретен беговел, на котором малыши от 2-х до 4 лет могут научиться держать равновесие и «рисовать» фигуры.

Юлия Коледа, руководитель ВелоГродно и координатор инициативы рекомендует:

– Наша школа добавит уверенности в себе. Появятся новые навыки, вера в свои силы и возможности. В начале занятия часто слышу: «я не смогу», «я не умею». Но вот проходит 40 минут занятий - и ученик, преодолев все свои страхи, с удовольствием крутит педали.

– В школе вы «прокачаете» физические умения: держать равновесие, маневрировать в относительно маленьком пространстве, потренируете вестибулярный аппарат и координацию движений, познакомитесь с правилами движения для велосипедистов, узнаете как правильно проводить техническое обслуживание велосипеда.

– У вас появятся новые возможности для самосовершенствования в будущем. В Велошколе Вас обучат ездить на велосипеде. А затем каждый сам для себя решит, чем станет для него езда на велосипеде: любимым видом передвижения, способом увидеть новые места, познакомиться с единомышленниками-любителями здорового образа жизни. А возможно, для кого-то велошкола станет первым шагом для достижения спортивных целей. Поэтому, согласитесь, будет обидно, если неумение ездить на велосипеде ограничит все эти возможности.   

Со времени открытия школы мы успешно обучили более 50 человек, самому младшему ученику – 2 года, старшему – 60. Занятия проводит Юлитта Демьянович - энтузиаст велодвижения, участница ВелоГродно. Юлитта обладает всеми нужными для инструктора качествами: высоким профессионализмом, желанием делиться своими знаниями и способностью найти подход к ученикам независимо от возраста и физической подготовки.

В зимний период занятия проходят по адресу: ул. Коммунальная, 3, здание ЦСК «Неман».

Расписание занятий:

Четверг 17:00-18:00 и 18:00-19:00

Суббота 14:00-15:00 и 15:00-16:00

Обучение бесплатное.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8 033 600 02 30 или заполнить форму заявки. Больше информации на сайте www.velogrodno.by и в группе в соц.сетях.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Уже ставшая известной в городе «Велошкола для новичков», организованная ООВ «ВелоГродно», на зимний период поменяла...
 
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