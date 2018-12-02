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Акция МЧС «Безопасный Новый год»

03.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Акция МЧС «Безопасный Новый год»

Чтобы предупредить ситуации с неприятными, а порой и трагическими последствиями в период Рождественских и Новогодних праздников, с 3 по 28 декабря в районе пройдет республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!».

Все мы любим праздники. И особенно здорово, когда они от начала и до конца проходят благополучно. В канун Рождества и Нового года у спасателей, как правило, начинается «жаркая» пора. Наблюдается резкое увеличение количества огненных чрезвычайных происшествий и случаев травматизма людей из-за нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

Работники МЧС с лекциями по основам безопасности жизнедеятельности, тематическими конкурсами и викторинами, обучающими фильмами и роликами посетят санатории, оздоровительные центры, дома отдыха, пансионаты. Спасатели пообщаются с воспитанниками детских садов, школ и лицеев, наведаются в семьи, находящиеся в социально опасном положении.

В магазины по продаже пиротехнических изделий придут Дед Мороз-Спасатель, Снегурочка и их помощники. Гости проведут с покупателями профилактические беседы, предложат инструкции по использованию пиротехники, памятные календари. Желающие смогут сделать безопасное селфи со сказочными персонажами.

Финал акции пройдет на вокзале. Будут необычные поздравления, розыгрыши призов. Взрослые и дети, присоединяйтесь! Со спасателями вы узнаете много интересного и полезного.

Давайте проведем новогодние праздники весело и безопасно!

 
 
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Чтобы предупредить ситуации с неприятными, а порой и трагическими последствиями в период Рождественских и Новогодних праздников, с 3...
 
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