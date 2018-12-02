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Ученый объяснил, сколько картофеля фри можно съесть без вреда для здоровья (теперь над ним смеются)

03.12.2018 14:58 — Разное | Tut.by  
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Гарвардский профессор Эрик Римм в интервью The New York Times объяснил, какую порцию картофеля фри он считает оптимальной с точки зрения здоровья, — шесть кусочков.


Фото: Reuters

Это блюдо Эрик Римм назвал «крахмальной бомбой»: высокое потребление картофеля фри ассоциируется с риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. По мнению ученого, контроль за размером порции стал бы выходом из ситуации: «Не так много людей отправляют обратно на кухню три четверти картофеля фри из собственного заказа. Было бы хорошо, если бы ваш заказ выглядел так: шесть кусочков картофеля фри и салат сбоку», — рассуждал он.

В совете есть практический смысл — но, как пишет Independent, в соцсетях решили, что профессор над ними издевается и стали высмеивать его в ответ: «Съесть только шесть — это просто пытка. Лучше уж не есть вообще».

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Гарвардский профессор Эрик Римм в интервью The New York Times объяснил, какую порцию картофеля фри он считает оптимальной с точки зрения здоровья, - шесть кусочков.
 
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