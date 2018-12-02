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Британская семья наряжает одну и ту же ёлку уже сто лет. Посмотрите на это

03.12.2018 14:51 — Разное | KYKY  
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Начало декабря − время, когда в интернете все начинают обсуждать Новый год и Рождество. В СМИ в такое время часто рассказывают какие-нибудь милые истории, связанные с этим праздником. Вот и в Daily Mail написали о британской семье, которая наряжает одну и ту же ёлку (искусственную, конечно) к зимним праздникам с 1918 года. И она всё ещё в порядке и даже проигрывает музыку.

После окончания Первой мировой войны ёлку купил Роберт Мьюир − он хотел украсить квартиру к дню рождения его сына, тоже Роберта, 9 декабря 1918 года. Он потом и унаследовал это дерево, а дальше оно перешло его дочери Эйлин Стирлинг. Та рассказывает, что музыкальная ёлка сделана в Германии − если повернуть латунный ключ, заиграет одна из трёх рождественских песен. Роберт Мьюир ставил её на витрину своего газетного киоска, чтобы привлекать покупателей.

По словам Эйлин, она не помнит ни одного новогоднего праздника без участия ёлки. В их семье была такая игра: на веточку вешали шоколад, включали песенка, вокруг дерева вели хоровод, и тот, кто был ближе всех к шоколаду после окончания мелодии, забирал его себе. Джоанна, дочь Эйлин, уже взрослая живёт с мужем в Испании. «В Рождество мы разговариваем по телефону, и я держу трубку у ёлки, чтобы Джоанна могла послушать песни. Она как член нашей семьи», − говорит Эйлин.

 
 
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Начало декабря − время, когда в интернете все начинают обсуждать Новый год и Рождество. В СМИ в такое время часто рассказывают какие-нибудь милые истории,...
 
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