LSTR выпустил футболки «Тунеядец» для девушек

Магазин одежды LSTR, который известен засчёт красных лидских кед с гербом ВКЛ, выпустил футболку специально к появлению в Беларуси базы данных тунеядцев, куда попали 500 тысяч беларусов. Футболки «Тунеядец» выпустили для девушек (раньше была только мужская версия), а стоят они 35 рублей.

В соцсетях магазина написали, что «мы б расказалі вам больш... Але ведаеце першае правіла «Клуба дармаедаў»?» А позировали в футболках Егор Рытвинский и Анна Лысенко, организаторы Vulica Ezha и музыкального фестиваля Stereo Weekend.