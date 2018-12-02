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LSTR выпустил футболки «Тунеядец» для девушек

03.12.2018 14:06 — Разное | KYKY  
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Магазин одежды LSTR, который известен засчёт красных лидских кед с гербом ВКЛ, выпустил футболку специально к появлению в Беларуси базы данных тунеядцев, куда попали 500 тысяч беларусов. Футболки «Тунеядец» выпустили для девушек (раньше была только мужская версия), а стоят они 35 рублей.

В соцсетях магазина написали, что «мы б расказалі вам больш... Але ведаеце першае правіла «Клуба дармаедаў»?» А позировали в футболках Егор Рытвинский и Анна Лысенко, организаторы Vulica Ezha и музыкального фестиваля Stereo Weekend.

 
 
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Магазин одежды LSTR, который известен засчёт красных лидских кед с гербом ВКЛ, выпустил футболку специально к появлению в Беларуси базы данных тунеядцев, куда...
 
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