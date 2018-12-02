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LSTR выпустил футболки «Тунеядец» для девушек
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Магазин одежды LSTR, который известен засчёт красных
В соцсетях магазина написали, что «мы б расказалі вам больш... Але ведаеце першае правіла «Клуба дармаедаў»?» А позировали в футболках Егор Рытвинский и Анна Лысенко, организаторы Vulica Ezha и музыкального фестиваля Stereo Weekend.
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Магазин одежды LSTR, который известен засчёт красных лидских кед с гербом ВКЛ, выпустил футболку специально к появлению в Беларуси базы данных тунеядцев, куда...
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