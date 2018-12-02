ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2020 году госпредприятиям перестанут давать льготные кредиты

03.12.2018 13:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Экономические власти страны намерены закончить директивное кредитование в ближайшие два года. В 2019 году объём таких кредитов будет минимальным за всю историю, а в 2020 от них и вовсе откажутся, пишет Naviny.by. Без льготных кредитов останутся, среди прочего, госпредприятия, среди которых немало убыточных, которые «проедали» каждый новый займ.

По информации журналистов, это предусмотрено проектом социально-экономического развития на 2019 год. Объём директивных кредитов составит 0,8 миллиардов рублей, в 2020 году − ноль. К директивным кредитам относятся кредиты, которые дают на льготных условиях предприятиям, отраслям и населению.

Международные финансовые организации считают директивное кредитование неэффективной формой распределения денег. МВФ посчитал, что в 2011-2014 годах ежегодно директивные кредиты занимали от 4% до 9% ВВП страны. В 2015 году Нацбанк сказал, что они занимают больше 40% кредитного портфеля банков.

В последнее время власти Беларуси стараются выдавать всё меньше таких кредитов, потому что это одно из условий для получения кредита от Евразийского фнда стабилизации и развития. С 2016 по 2018 год лимит директивного кредитования снизился с 2,8 миллиарда рублей до 1,24. В этом году 587,7 миллионов рублей ушли на кредитование предприятий. Совсем скоро это прекратится.

Также в планах правительства на 2018-2020 годы есть норма о том, что государство будет ежегодно снижать объём всех видов господдержки реальному сектору экономики на 10% и более. Есть информация, что как раз из-за этого Минфин отказался дать в 2019 году денег на программу развития машиностроительного комплекса и на покрытие части расходов транспортных организаций.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономические власти страны намерены закончить директивное кредитование в ближайшие два года. В 2019 году объём таких кредитов будет минимальным за всю историю, а в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика