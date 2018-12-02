В 2020 году госпредприятиям перестанут давать льготные кредиты

Экономические власти страны намерены закончить директивное кредитование в ближайшие два года. В 2019 году объём таких кредитов будет минимальным за всю историю, а в 2020 от них и вовсе откажутся, пишет Naviny.by. Без льготных кредитов останутся, среди прочего, госпредприятия, среди которых немало убыточных, которые «проедали» каждый новый займ.

По информации журналистов, это предусмотрено проектом социально-экономического развития на 2019 год. Объём директивных кредитов составит 0,8 миллиардов рублей, в 2020 году − ноль. К директивным кредитам относятся кредиты, которые дают на льготных условиях предприятиям, отраслям и населению.

Международные финансовые организации считают директивное кредитование неэффективной формой распределения денег. МВФ посчитал, что в 2011-2014 годах ежегодно директивные кредиты занимали от 4% до 9% ВВП страны. В 2015 году Нацбанк сказал, что они занимают больше 40% кредитного портфеля банков.

В последнее время власти Беларуси стараются выдавать всё меньше таких кредитов, потому что это одно из условий для получения кредита от Евразийского фнда стабилизации и развития. С 2016 по 2018 год лимит директивного кредитования снизился с 2,8 миллиарда рублей до 1,24. В этом году 587,7 миллионов рублей ушли на кредитование предприятий. Совсем скоро это прекратится.

Также в планах правительства на 2018-2020 годы есть норма о том, что государство будет ежегодно снижать объём всех видов господдержки реальному сектору экономики на 10% и более. Есть информация, что как раз из-за этого Минфин отказался дать в 2019 году денег на программу развития машиностроительного комплекса и на покрытие части расходов транспортных организаций.