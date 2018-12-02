В Беларуси в базу незанятых в экономике попали полмиллиона человек

Около 500 тысяч человек состоят в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Соответствующее заявление сделала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА . Она также отметила, что база данных сформирована и запущена. В ней содержатся следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, идентификационный номер и регистрация по месту жительства.

С 1 декабря любой желающий может узнать, есть ли он в базе данных. Для этого необходимо получить платно электронную цифровую подпись или бесплатно специальный идентификационный инструмент в виде логина и пароля в службе «Одно окно». А затем проверить информацию на Едином портале электронных услуг, причем получить ее можно только о себе.

Если человек ошибочно попал в базу данных, необходимо обратиться в комиссию, придя лично или отправив письмо с документами, подтверждающими занятость.

Поначалу база будет обновляться раз в квартал, а по мере развития все чаще и чаще, в дальнейшем не исключено обновление в режиме онлайн.

Стоит отметить, что все, кто числятся в списке, будут платить за потребляемые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам. Ранее белорусское правительство постановило определить перечень субсидируемых государством услуг, за которые трудоспособные, но не занятые в экономике республики жители, будут платить полную стоимость. Это касается воды, газа и теплоснабжения.