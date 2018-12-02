Renault представила новый топовый дизель со сложной системой очистки выхлопа

Французская компания проводит масштабную модернизацию линейки дизельных агрегатов, запланировав к дебюту четыре новых мотора на тяжелом топливе. Накануне в Renault поделились информацией о новом топовом турбодизеле Blue dCi 200.





Это двухлитровый агрегат с одним турбокомпрессором, развивающий 200 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Система очистки выхлопных газов включает нейтрализатор SCR, в который подается искусственная мочевина AdBlue — причем установлен он не под днищем, а ближе к моторному блоку. Под действием высокой температуры выхлопных газов работа системы получается более эффективной, а степень очистки повышается.





Позже появится менее мощный вариант нового дизеля с отдачей 160 лошадиных сил, который придет на смену нынешнему битурбодизедю 1.6 dCi. Дебют нового двигателя состоится уже в конце этого года на моделях Espace и Talisman. Также гамма дизелей Renault пополнится новым мотором объемом 1,7 л мощностью 120 и 150 «лошадок».

Большинство из них будет агрегатироваться с 7-ступенчатым преселективным «роботом» EDC, а в случае с Koleos и с бесступенчатым вариатором.