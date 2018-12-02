Репертуар начала декабря в кинотеатре "Родина" прежде всего придется по вкусу любителям приключений и фантастики.

«Робин Гуд: начало»

Американский приключенческий фильм, основанный на известных средневековых английских балладах и легендах о приключениях благородного разбойника, грабившего богатых и отдавашего добычу бедным.

Робин Локсли и его командир-мавр по прозвищу Маленький Джон возвращаются домой из крестового похода. Они обнаружили, что как в родном городе графа Ноттингеме, так и во всей Англии царят зло и коррупция, и решают изменить положение дел, запустив народную революцию.

Для этого Робин присоединяется к группе шервудских разбойников, возглавлямой Маленьким Джоном, и становится знаменитым благородным вором, взяв себе фамилию "Гуд" (от англ. "капюшон"). Ловко орудуя луком и стрелами, он со своей командой возвращает справедливость, отдавая бедняками деньги.

Фильм можно посмотреть до 5 декабря в 16.40, 18.50, с 6 по 12 декабря в 22.20.

«Хроники хищных городов»

Несколько тысячелетий назад мир подвергся апокалипсису, однако люди смогли адаптироваться и теперь живут по новым правилам. Огромные передвигающиеся мегаполисы рыскают по планете, поглощая небольшие города, чтобы пополнить свои ресурсы. Тому Нэтсуорти, выходцу из нижнего уровня великого Лондона, начинает грозить смертельная опасность после встречи с бунтаркой Эстер Шоу, скрывающейся от правосудия. Вместе они могут изменить будущее.

Фильм можно посмотреть с 6 по 12 декабря. Начало сеанса в 15.40 и 20.00.

«Всё или ничего»

Офисный планктон — опасный зверь, если его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с криминальным миром.

Начало сеанса: до 5 декабря в 21.00, с 6 по 12 - в 14.00





Для детей

«Ральф против интернета»

Disney представляет долгожданное продолжение анимационного фильма «Ральф»! На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать.

Мультфильм можно посмотреть до 5 декабря в 14.30.

Щелкунчик 3D

Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон прекрасных вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты, чтобы уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по общению с друзьями и приключениям. Накануне Рождества к ней приходит любимый дядюшка Альберт и дарит деревянную куклу — Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куклу, и она попадает в мир детских грез, где все становится возможным — снежинки-балерины кружатся в танце, игрушки на елке оживают, да и сама ель превращается в целую вселенную, в которой правит добрая Снежная Фея, так похожая на маму...

Эту удивительную сказку можно посмотреть с 6 по 12 декабря. Начало сеанса в 12.00 и 18.00. Длительность фильма 1ч 45 мин.

Обзор подготовила Людмила КРИЧКО.

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