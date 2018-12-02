В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения





В течении ноября работниками Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям была проведена огромная работа по разъяснению населению района знаний о том, насколько вредно и опасно курение.

Этапы акции проходили в городских автобусах, санаториях, школах и трудовых коллективах. А в ходе завершающего этапа акции активисты Белорусской молодёжной общественной организаций спасателей-пожарных из средней школы №11 г. Слуцка совместно с работниками МЧС пообщались с посетителями и работниками торгового центра «Европарк».





Ребята вооружившись наглядно-изобразительной продукцией, интересными фактами и хорошим настроением принялись за дело. Особое внимание и силу убеждения применяя для тех, кто положительно отвечал на вопрос о наличии такой вредной привычки, как курение, а также посетителям с детьми. Количество пожаров произошедших по причине неосторожного обращения с огнём при курении, очень четко дает понять насколько серьезна эта проблема. Поэтому граждане с большим пониманием слушали активистов и соглашались со всем ими сказанным!

– А еще это вредно и не модно! – именно этими словами завершали свои выступления ребята.













Слуцкий РОЧС