ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения

03.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения

В течении ноября работниками Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям была проведена огромная работа по разъяснению населению района знаний о том, насколько вредно и опасно курение.

Этапы акции проходили в городских автобусах, санаториях, школах и трудовых коллективах. А в ходе завершающего этапа акции активисты Белорусской молодёжной общественной организаций спасателей-пожарных из средней школы №11 г. Слуцка совместно с работниками МЧС пообщались с посетителями и работниками торгового центра «Европарк».

В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения

Ребята вооружившись наглядно-изобразительной продукцией, интересными фактами и хорошим настроением принялись за дело. Особое внимание и силу убеждения применяя для тех, кто положительно отвечал на вопрос о наличии такой вредной привычки, как курение, а также посетителям с детьми. Количество пожаров произошедших по причине неосторожного обращения с огнём при курении, очень четко дает понять насколько серьезна эта проблема. Поэтому граждане с большим пониманием слушали активистов и соглашались со всем ими сказанным!
– А еще это вредно и не модно! – именно этими словами завершали свои выступления ребята.

В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения

В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения

В ноябре работники РОЧС провели разяснительную акцию о вреде и опасности курения

Слуцкий РОЧС

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течении ноября работниками Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям была проведена огромная работа по разъяснению населению района знаний о том,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рекомендовал правительству изучить управленческий опыт успешного бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика