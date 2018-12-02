Оранжевый уровень опасности в связи с сильной гололедицей объявлен в Могилевской области на 4 декабря

Во вторник температура воздуха продолжит расти. Ожидается и усиление ветра. Образуется гололед и гололедица на дорогах. В связи с этим Могилевоблгидромент вынес предупреждение о неблагоприятном явлении погоды (оранжевый уровень опасности).

4 декабря (вторник): облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Вероятность осадков в Могилеве 80-90%.Слабый туман. Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_-5°С, в Могилеве -2_-4°С. Днем 0_+4°С и 0_+2°С соответственно.

5 декабря (среда): облачно. Временами осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.

Ночью -3_+2°С, днем -2_+3°С.

6 декабря (четверг): облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Ночью -2_-7°С, днем -3_+2°С.