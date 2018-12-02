Представители СМИ Могилевской области посетили VI Форум молодых журналистов в Гродно

VI Форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра» прошел в Гродно. Около 120 представителей прессы съехались обсудить перспективы развития профессии. В их числе и большая делегация молодых специалистов из Могилевской области.





В рамках форума подвели итоги премии «Дебют» Белорусского союза журналистов, лауреатами которой в различных номинациях в этом году стали 13 молодых авторов. Среди награжденных корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости» Мариам Табагари, победившая в номинации «Лучший проект авторской конвергентной журналистики».

Участники форума посетили встречу с председателем Гродненского городского исполнительного комитета Мечиславом Гоем, знаковые объекты и достопримечательности города, а также лекции и мастер-классы известных в медиасфере специалистов технологии создания и развития YouTube-канала, эффективного продвижения информации в интернете.