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Представители СМИ Могилевской области посетили VI Форум молодых журналистов в Гродно

03.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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VI Форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра» прошел в Гродно. Около 120 представителей прессы съехались обсудить перспективы развития  профессии. В их числе и большая делегация молодых специалистов из Могилевской области.

Представители СМИ Могилевской области посетили VI Форум молодых журналистов в Гродно

В рамках форума подвели итоги премии «Дебют» Белорусского союза журналистов, лауреатами которой в различных номинациях в этом году стали 13 молодых авторов. Среди награжденных корреспондент информационного агентства «Могилевские ведомости» Мариам Табагари,  победившая в номинации «Лучший проект авторской конвергентной журналистики».

Участники форума посетили встречу с председателем Гродненского городского исполнительного комитета Мечиславом Гоем,  знаковые объекты и достопримечательности города, а также лекции и мастер-классы известных в медиасфере специалистов технологии создания и развития YouTube-канала, эффективного продвижения информации в интернете.

mogilevnews.by

 

 
Теги: Гродно
 
 
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VI Форум молодых журналистов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра» прошел в Гродно. Около 120 представителей прессы съехались
 
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