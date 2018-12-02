﻿ На чеках в Duty Free печатают ваши паспортные данные. Это законно?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На чеках в Duty Free печатают ваши паспортные данные. Это законно?

03.12.2018 15:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Каждый, кто ездил за границу, покупал что-нибудь в магазинах Duty Free. Но знали ли вы, что на чеках в дьютиках печатают ваши паспортные данные? Читатель прислал в редакцию чек из Duty Free в Каменном Логе на границе с Литвой, пишет сайт Еврорадио. Он вообще не собирался забирать его из кассы, но случайно увидел на нём конфиденциальные сведения о себе: ФИО, серию и номер паспорта, идентификационный код.


Фото: сайт Еврорадио

По словам представителя магазина «МаркетЛига», где напечатали чек, это не их инициатива: «Мы обязаны продавать товары исключительно после предъявления паспорта. Печатание данных в чеке — требование законодательства. Его мы и выполняем».

Речь идёт об указе Александра Лукашенко № 38 за 2012 год «О функционировании магазинов беспошлинной торговли». Там расписано, что среди обязательных сведений в чеке должны быть указаны имя, фамилия покупателя и номер его документа для выезда за границу. В данном случае это паспорт.

Получается, что последние шесть лет магазины беспошлинной торговли печатают чеки с данными покупателей. В связи с этим возникают два вопроса.

Первый — зачем это делается? Неужели проконтролировать, что покупка пересекла границу, нельзя без идентификационного номера покупателя на чеке?

Второй — насколько законен сбор персональных данных в магазинах Duty Free?

Государственный таможенный комитет пока не смог ответить Еврорадио, для какой процедуры магазины беспошлинной торговли собирают персональные данные покупателей и как эти данные используются. Мы направили туда официальный запрос и ждём ответа.

В июле 2018 года на общественное обсуждение был вынесен проект закона «О персональных данных». Вскоре обсуждение закончилось, но документ до сих пор не принят и не вступил в силу. Согласно ему, в Беларуси персональные данные можно будет собирать, и не спрашивая согласия у тех, кому они принадлежат. Но цели этого «должны быть обоснованные и конкретные» (параграф 3 статьи 4 проекта закона).

В Украине тоже действуют правила, по которым на чеках с Duty Free печатают данные покупателя. Приобретение товаров в беспошлинных магазинах осуществляется исключительно при предъявлении паспорта. И прежде чем выдать вам чек, продавец вносит ваши данные в систему. Это обосновывается тем, что таможенная служба должна иметь возможность проконтролировать, кто и что с собой везёт, и в каком количестве. Но механизм, согласно которому осуществляется контроль, также не является прозрачным. Мы не нашли и обоснования того, почему собранные данные обязательно нужно печатать на чеках.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При покупке товаров в Duty Free на чеке печатается ФИО, серия и номер паспорта, идентификационный код покупателя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Малишевский: "И только тунеядцев в этой стране стало больше"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика