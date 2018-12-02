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На этой неделе в Минске пройдет три мини-ярмарки вакансий. Кто и где будет искать работников

03.12.2018 15:34 — Разное | Tut.by  
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С 4 по 6 декабря столичная служба занятости будет проводить мини-ярмарки вакансий. Об этом написано на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все три дня работу будут предлагать с 10.00 до 12.00.

Первая мини-ярмарка пройдет 4 декабря на проспекте Любимова, 14, в отделе обслуживания граждан № 2. В поисках работников туда придут представители ГП «ЖЭУ № 4 Фрунзенского района Минска» и средней школы № 219.

5 декабря предлагать вакансии будут сотрудники Советского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь и ОАО «Обработка белья». Ярмарка пройдет в отделе обслуживания граждан № 1 на улице Я. Коласа, 69.

Завершающая ярмарка пройдет 6 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 на улице Щербакова, 32. Здесь будет возможность устроиться на работу в РУП «БелЭЗ» и УП «ССУ № 2» УДМСиБ Мингорисполкома.

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Теги: Минск
 
 
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Минская служба занятости с 4 по 6 декабря организует 3 мини-ярмарки вакансий. На них предложат работу больше чем пол десятка организаций.
 
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