Бюджетникам поменяют условия оплаты труда

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«Никаких чрезвычайных вещей в этом плане нет, это нормальное эволюционное движение к совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы, – цитирует БЕЛТА Александра Турчина. – Мы предполагаем, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года, 2019 год – это подготовительный период».

По словам первого вице-премьера, в Беларуси за прошедшие годы сформировалась достаточно архаичная система оплаты труда бюджетников.

Их зарплата состоит не только из оклада, но и из большого числа различных доплат и поощрений, количество которых порой превышает два десятка.

«Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное – стимулирующие надбавки», – пояснил Александр Турчин.

Кроме того, планируется изменить единую тарифную сетку , состоящую сейчас из 27 тарифных разрядов. Их число сократится до 18.

«Между разрядами будет дифференциация около 6%. Сегодня за счет того, что мы поднимали зарплату различным категориям работников, уровень дифференциации между разрядами составляет менее 1%, то есть стимула двигаться вверх по тарифной сетке никакого нет», – добавил первый вице-премьер.