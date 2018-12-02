Аналитик: биткоин может упасть до $2 980

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В разделе « Курсы криптовалют » на сегодня биткоин в очередной раз показывает минус. Сейчас его цена составляет $4 009,35. Тенденция по-прежнему нисходящая. Чего ожидать? Комментирует Артем Кончиц, автор социальной финансовой платформы TradingView.

– Паника в ноябре усилилась, и количество несчастных покупателей не счесть.

Хочу обратить ваше внимание на технический анализ.

Предлагаю рассмотреть дневной график и динамику за прошедший год.

Цена колебалась в сужающемся треугольнике с февраля 2018г. 14 ноября, наконец, споры трейдеров разрешились, и цена пробила треугольник вниз – на графике $5 648.





Не сдержала цену и поддержка в районе $4 850, очень большие объёмы стояли на покупку в диапазоне $4900 – 4700, в итоге многие сделки закрылись в минус.