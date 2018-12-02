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Аналитик: биткоин может упасть до $2 980

03.12.2018 15:29 — Разное | Myfin  
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Аналитик: биткоин может упасть до 980
фото: pexels.com

В разделе «Курсы криптовалют» на сегодня биткоин в очередной раз показывает минус. Сейчас его цена составляет $4 009,35. Тенденция по-прежнему нисходящая. Чего ожидать? Комментирует Артем Кончиц, автор социальной финансовой платформы TradingView.

– Паника в ноябре усилилась, и количество несчастных покупателей не счесть.

Хочу обратить ваше внимание на технический анализ.

Предлагаю рассмотреть дневной график и динамику за прошедший год.

Цена колебалась в сужающемся треугольнике с февраля 2018г.  14 ноября, наконец, споры трейдеров разрешились, и цена пробила треугольник вниз – на графике $5 648.

Аналитик: биткоин может упасть до 980

 

Не сдержала цену и поддержка в районе $4 850, очень большие объёмы стояли на покупку в диапазоне $4900 – 4700, в итоге многие сделки закрылись в минус.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курсы популярных криптовалют продолжают обновлять минимумы: биткоин уже потерял чуть более 80% от вершины.
 
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