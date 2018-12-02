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Аналитик: биткоин может упасть до $2 980
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– Паника в ноябре усилилась, и количество несчастных покупателей не счесть.
Хочу обратить ваше внимание на технический анализ.
Предлагаю рассмотреть дневной график и динамику за прошедший год.
Цена колебалась в сужающемся треугольнике с февраля 2018г. 14 ноября, наконец, споры трейдеров разрешились, и цена пробила треугольник вниз – на графике $5 648.
Не сдержала цену и поддержка в районе $4 850, очень большие объёмы стояли на покупку в диапазоне $4900 – 4700, в итоге многие сделки закрылись в минус.
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Курсы популярных криптовалют продолжают обновлять минимумы: биткоин уже потерял чуть более 80% от вершины.
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