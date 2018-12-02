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В Столбцовском районе при столкновении трех грузовиков погиб водитель эвакуатора
Водитель эвакуатора погиб при столкновении трех транспортных средств в Столбцовском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 30 ноября, около 03.45, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительным данным, 26-летний водитель фуры Scania отвлекся от управления в связи с утомленным состоянием и на 279-м километре дороги допустил столкновение со стоявшими на обочине с включенными габаритными огнями и аварийной сигнализацией грузовым DAF и эвакуатором Iveco.
В момент столкновения 39-летний водитель эвакуатора находился возле своего автомобиля и устранял технические неполадки. В результате ДТП он от полученных травм умер на месте происшествия.
РОСК возбудил в отношении водителя Scania уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
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Смертельная авария произошла 30 ноября, около 03.45, на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ.
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