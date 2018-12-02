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В Столбцовском районе при столкновении трех грузовиков погиб водитель эвакуатора

03.12.2018 15:39 — Разное | Tut.by  
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Водитель эвакуатора погиб при столкновении трех транспортных средств в Столбцовском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Смертельная авария произошла 30 ноября, около 03.45, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительным данным, 26-летний водитель фуры Scania отвлекся от управления в связи с утомленным состоянием и на 279-м километре дороги допустил столкновение со стоявшими на обочине с включенными габаритными огнями и аварийной сигнализацией грузовым DAF и эвакуатором Iveco.


Фото: СК

В момент столкновения 39-летний водитель эвакуатора находился возле своего автомобиля и устранял технические неполадки. В результате ДТП он от полученных травм умер на месте происшествия.


Фото: СК

РОСК возбудил в отношении водителя Scania уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают сведениями вышеуказанного происшествия, СК просит обратиться по телефону 8 01717 7−18−64.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Смертельная авария произошла 30 ноября, около 03.45, на трассе М1 Брест - Минск - граница РФ.
 
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