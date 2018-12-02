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Неизвестные, стрелявшие в полицейских в Брисбене, задержаны
Новости Австралии. Полиция Австралии задержала двух мужчин, устроивших перестрелку в Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент обошёлся без пострадавших. Дороги вокруг места происшествия вновь открыты. Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников.
Ранее, неизвестные
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Неизвестные, стрелявшие в полицейских в Брисбене, задержаны
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Новости Австралии. Полиция Австралии задержала двух мужчин, устроивших перестрелку в Брисбене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент обошёлся...
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