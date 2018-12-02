ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные, стрелявшие в полицейских в Брисбене, задержаны

03.12.2018 15:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Австралии. Полиция Австралии задержала двух мужчин, устроивших перестрелку в Брисбене,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Неизвестные, стрелявшие в полицейских в Брисбене, задержаны

Инцидент обошёлся без пострадавших. Дороги вокруг места происшествия вновь открыты. Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников.

Ранее, неизвестные открыли огонь по полицейским, прибывшим на вызов.
Новости по теме

В Австралии неизвестные открыли огонь по полицейским

Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге

Житель Ивацевичского района, убивший милиционера, задержан

Перестрелка в Манчестере: пострадали 10 человек

Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в Канаде

ЧП в Лондоне: в ходе погони злоумышленники открыли огонь по полицейским

Шесть человек погибли в Мексике в перестрелке между бандитскими группировками

Неизвестный напал на патруль в Испании: есть жертвы
‡агрузка...
Новости 24 часа

На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Неизвестные, стрелявшие в полицейских в Брисбене, задержаны

Обезглавленная статуя Наполеона и разрисованные стены. В Париже восстанавливают Триумфальную арку

В перерывах между рекордами силач из Бобруйска снимает брутальные видеоролики

Катар принял решение выйти из ОПЕК

Почти 40 ДТП произошло в Бресте из-за гололёда

В Гомельской области во время дрифта утонул автомобиль

Все новости
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Полиция Австралии задержала двух мужчин, устроивших перестрелку в Брисбене,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент обошёлся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджетникам поменяют условия оплаты труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика