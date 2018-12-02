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В перерывах между рекордами силач из Бобруйска снимает брутальные видеоролики
Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Силач на этом не останавливается и уже готовится к новым победам.
Каждый день Евгений выходит на тренировку на воркаут-площадку. Неоднократный победитель национальных соревнований получил в качестве призовых на одном из турниров в Минске. Теперь развивать силу и выносливость он может прямо возле дома.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Увлечение воркаутом Евгений совмещает со службой в МЧС. Для пожарного-спасателя выносливость и ловкость – профессиональная необходимость.
Тренировки не всегда приносят удовольствие, зато всегда дают результат - говорит Евгений. Это кадры третьей попытки на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
Подготовка заняла около полугода. Изнурительные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон. И вот рекорд есть. 67 отжиманий на брусьях за минуту с дополнительным весом в 40 фунтов.
Евгений Лось, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
Предыдущий рекорд принадлежал американцу. У него был результат 49 раз. Я сделал 67.
На днях Евгений получил подтверждение из Великобритании – рекорд зафиксирован. К новому году придет сертификат. Бобруйчанин вошел во вкус и уже присмотрел несколько рекордов, которые намерен побить. Но это в планах. А пока пожарный вместе с коллегами снимает брутальные видеоролики и сам в них участвует. Что-то вроде рекламы профессии спасателя и здорового образа жизни.
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В перерывах между рекордами силач из Бобруйска снимает брутальные видеоролики
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Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги Гиннесса, сообщили...
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