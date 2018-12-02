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Столтенберг: НАТО уже нарастил свое присутствие в Черном море и следит за действиями России

03.12.2018 16:03 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.



Так он прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко отправить боевые корабли в Черное море.

"НАТО уже нарастил свое присутствие в Черном море, например, корабли НАТО проводили в море значительно больше дней в этом году и в предыдущем. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии", - сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО внимательно мониторят ситуацию в Черном море с учетом произошедшего инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что визит нескольких кораблей НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.

25 ноября возле Керченского пролива Россия атаковала и захватила украинские военные корабли с экипажами. Киев и мировое сообщество осудили акт агресси со стороны Москвы. Украина на 30 дней ввела режим военного положения в 10 областях и внутренних водах Азовского моря.

 
 
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.
 
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