Столтенберг: НАТО уже нарастил свое присутствие в Черном море и следит за действиями России









Так он прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко отправить боевые корабли в Черное море.





"НАТО уже нарастил свое присутствие в Черном море, например, корабли НАТО проводили в море значительно больше дней в этом году и в предыдущем. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии", - сказал Столтенберг.





По его словам, в НАТО внимательно мониторят ситуацию в Черном море с учетом произошедшего инцидента в Керченском проливе.





Ранее президент Петр Порошенко заявил, что визит нескольких кораблей НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.





25 ноября возле Керченского пролива Россия атаковала и захватила украинские военные корабли с экипажами. Киев и мировое сообщество осудили акт агресси со стороны Москвы. Украина на 30 дней ввела режим военного положения в 10 областях и внутренних водах Азовского моря.