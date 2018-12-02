Умер бывший глава ЦИК и замглавы Администрации президента

Он возглавлял Центризбирком, когда в Беларуси прошли единственные в истории свободные президентские выборы, и Александр Лукашенко стал президентом. После этого Лукашенко убрал Абрамовича из Центризбиркома. Правда в благодарность на неплохую должность – заместителя главы Администрации президента, а потом – сенатора.





Александр Абрамович родился 10 апреля 1944 года в деревне Заболотье (Несвижский район). В 1972 г. закончил юридический факультет Белорусского государственного университет.





Занимал знаковые должности в государственном аппарате, такие как вице-спикер Совета Республики (2004-2008); заместитель главы Администрации президента (1996-2004); председатель Центризбиркома (1992-1996).





Кроме этого на протяжении двадцати лет он руководил кафедрой теории и истории государства и права юрфака БГУ (1988-2008).





Профессор долгое время являлся председателем совета по защите докторских диссертаций по юридическим наукам при БГУ, а также возглавлял Комиссию при президенте по помилованию.





Руководил работой по внесению принципиальных изменений в Конституцию Беларуси, а также разработкой правовых аспектов Договора о содружестве Беларуси и России.





Прощание с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Республики Беларусь состоится 4 декабря в КЗ «Минск» с 11:00 до 13:00.