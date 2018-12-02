ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер бывший глава ЦИК и замглавы Администрации президента

03.12.2018 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
1 декабря на 75-м году ушел из жизни известный белорусский юрист Александр Абрамович.

Он возглавлял Центризбирком, когда в Беларуси прошли единственные в истории свободные президентские выборы, и Александр Лукашенко стал президентом. После этого Лукашенко убрал Абрамовича из Центризбиркома. Правда в благодарность на неплохую должность – заместителя главы Администрации президента, а потом – сенатора. 

Александр Абрамович родился 10 апреля 1944 года в деревне Заболотье (Несвижский район). В 1972 г. закончил юридический факультет Белорусского государственного университет.

Занимал знаковые должности в государственном аппарате, такие как вице-спикер Совета Республики (2004-2008); заместитель главы Администрации президента (1996-2004); председатель Центризбиркома (1992-1996).

Кроме этого на протяжении двадцати лет он руководил кафедрой теории и истории государства и права юрфака БГУ (1988-2008).

Профессор долгое время являлся председателем совета по защите докторских диссертаций по юридическим наукам при БГУ, а также возглавлял Комиссию при президенте по помилованию.

Руководил работой по внесению принципиальных изменений в Конституцию Беларуси, а также разработкой правовых аспектов Договора о содружестве Беларуси и России.

Прощание с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Республики Беларусь состоится 4 декабря в КЗ «Минск» с 11:00 до 13:00.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря на 75-м году ушел из жизни известный белорусский юрист Александр Абрамович.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эра Месси и Роналду закончилась: кто сегодня получит Золотой мяч?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика