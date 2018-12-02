Эра Месси и Роналду закончилась: кто сегодня получит Золотой мяч?

3 декабря в Париже состоится церемония вручения премии Золотой мяч от France Football.













Во время церемонии, которая начинается в 23.00 по Минску будут вручены награды лучшему футболисту, лучшей футболистке и лучшему молодому игроку года.





В число претендентов на награду попали 30 футболистов, среди которых наибольшее представительство у мадридского Реала — 8 игроков, у Ливерпуля претендуют 4 футболиста, от ПСЖ. Барселоны и Атлетико по 3.





Фаворитом в борьбе за награду эксперты и букмекеры называют хорватского хавбека Луку Модрича, который ранее получил награду лучшего игрока года от ФИФА.





Лидерами по количеству титулов является Лионель Месси и Криштиану Роналду — в активе обоих по пять Золотых мячей.





Скорее всего, именно в этом году десятилетняя гегемония Месси и Роналду прервется, ведь Роналду ранее сообщил о том, что не сможет присутствовать на церемонии вручения (так было и на вручении лучшего игрока года от ФИФА, когда награда досталась Модричу), а Месси не попадает даже в топ-5 лидеров.





По мнению многих европейских СМИ кроме Модрича больше всего шансов на победу имеют действующие чемпионы мира Антуан Гризманн (Атлетико), Рафаэль Варан (Реал), Килиан Мбаппе (ПСЖ), а также португалец Криштиану Роналду (Ювентус)





В десятке претендентов находится Лионель Месси (Барселона), Мохаммед Салах (Ливерпуль), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Эден Азар (Челси) и Иван Ракитич (Барселона).